Sunnuntai

Kukaan ei voi oppia ajamaan autoa kymmenessä tunnissa, sanoo aikuisena autokoulun käynyt

Jos

Liikenneministeriön

Ajotaitoon

Yhteiskunnan

raitiovaunu tulee vaikka kerrostalon seinän läpi teidän autonne kylkeen, niin sekin on teidän syytänne.Jostain syystä kaikenlaiset epä­olennaisuudet jäävät joskus parhaiten mieleen. Autokoulusta muistan tuon teoriatunnilla kuulemani savolaistyylisen sutkautuksen. Se oli kai opettajan tapa ilmaista, että raitiovaunulla on aina etuajo-oikeus.Kävin autokoulun Nurmeksessa Pohjois-Karjalassa viime talvena. Olin silloin 37-vuotias.Autottomuus on nuoruuteni periaatteellisista ratkaisuista se, josta olen parhaiten onnistunut pitämään kiinni.Keskeisin peruste ratkaisulleni oli ympäristö: yksityisautoilun välttäminen on tehokas keino vähentää hiili­dioksidipäästöjä ja säästää energiaa. Toinen syy oli taloudellinen. Jos tarve auton käytölle on vähäinen, jopa taksilla liikkuminen saattaa tulla halvemmaksi kuin auton omistaminen.Asun paikassa, jossa on monien mielestä mahdotonta elää ilman autoa – matkaa lähikauppaankin on 23 kilometriä. Mutta toistaiseksi polkupyörä ja kolme bussivuoroa suuntaansa päivässä ovat yleensä riittäneet.Ajokortin päätin lopulta hankkia, jotta voisin jakaa ajovastuuta sellaisilla juttukeikoilla, joilla tarvitaan autoa, ja tarvittaessa lainata tai vuokrata autoa raskaimpien tavaroiden kuljetukseen.valmistelema ajokorttiuudistus on loppusuoralla. Jos se toteutuu, pakolliset opetustunnit vähenevät. Se kuulostaa pelottavalta.Pakollisia ajotunteja olisi vain kymmenen. Itse ajoin nykyisen lain vaatimat 18 ajotuntia. Opinko siinä ajassa ajamaan? Se on siinä ja siinä. Yhä edelleen minulla on liikenteessä nöyrä tunne, että olen siellä oppilaana.Teoriatunteja kertyi 19. Mutta uudistuksen myötä teoriaopetus jäisi pitkälti omatoimisuuden varaan. Sekään ei kuulosta hyvältä.Teoriaopetus oli tasokasta. Jutun avausvirkkeen kaltaisia tulkinnanvaraisia sutkautuksia ei ollut paljon, ja tunneilla painotettiin ilokseni joustavuutta ja toisten huomioimista. Sujuva liikenne on yhteispeliä, jossa ei ole sijaa sokealle itsekkyydelle.Jos teoriaopinnot muuttuvat omatoimisiksi, liikenteeseen saattaa tulla entistä enemmän muista piittaamattomia individualisteja. Mikään kirja tai nettivideo tuskin korvaa kokeneen opettajan vinkkejä ja esimerkkejä.Ajokorttiuudistukseen sisältyy myös mahdollisuus korvata liukkaalla kelillä harjoittelu simulaattorilla. Omassa ajo-opetuksessani simulaattorilla tehtiin vain tunnin mittainen pimeällä ajamisen harjoitus.Se oli autokoulun negatiivisin kokemus. Oikeaan autoon saamani ajotuntuma katosi kokonaan.On tietysti hyvä, että peurat ja heijastimettomat jalankulkijat hyppivät eteen maantien sijaan näyttöruudulla, mutta ajamisen kanssa simulaattorileikillä ei ole mitään tekemistä.vaikuttaa toki myös se, millaisessa ympäristössä elää.Meillä Nurmeksessa on yhdet liikenne­valot ja yksi katu, jossa voi vaihtaa kaistaa. Lähin moottoritie, jossa voisi harjoitella rampilta liikenteeseen ryhmittymistä, olisi ollut sadan kilometrin päässä. Sinne ei lähdetty.Ajokoe kesti muistaakseni tunnin, ja sekin ajettiin pikkukaupungin tutuilla kaduilla.Sen jälkeen minulla oli lupa kaahata rautamöykyllä, joka pienenkin virheliikkeen johdosta voi muuttua hengenvaaralliseksi niin itselleni kuin muillekin tiellä liikkujille. Pärjäisikö tältä pohjalta Kehä I:n aamuruuhkassa?Ajokorttiuudistus suosii niitä, jotka autokouluun tullessaan osaavat jo ajaa.Nurmeksen kaltaisessa maaseutukaupungissa sellaisia ovat melkein kaikki autokoulun oppilaat. Täällä ajokortti hankitaan yleensä heti, kun vaadittu ikä täyttyy, ja yleensä peltoauton matkamittariin on silloin jo ehtinyt kertyä hyvät lukemat.Opettajani kertoi, että monet autokouluun tulevat nuoret hallitsevat ajoneuvon lähes täydellisesti. Heille autokoulu tarkoittaa lähinnä liikennesääntöjen tankkaamista.He hallitsevat tekniikan. Minä hallitsen liikenteen. Liikennesäännöt ovat hallussa, koska olen ajanut jo kymmenen vuotta traktorilla ja polkupyörällä koko ikäni. Helsingin ruuhkissa ja pimeällä jäisellä valtatiellä pyöräillessäni olen myös oppinut lukemaan liikennettä. Minulle autokoulu oli siis ennen muuta auton teknisen hallinnan opettelemista.Ajotunteja voi toki ottaa aina minimimäärää enemmänkin. Mutta väännetään tämä nyt rautalangasta. Mielestäni kukaan ei voi oppia ajamaan autoa kymmenessä tunnissa.pitäisi muistaa huolehtia edelleen siitä, että mahdollisimman suuri osa suomalaisista voisi elää halutessaan myös ilman autoa. Jos lähtökohdaksi otetaan se, ettei ilman autoa pärjää, voi tulla kiusaus myöntää ajo-oikeus entistäkin huonommille kuskeille.Liikenteessä näkee jo nyt kaikkea kummallista. Edellisellä reportaasikeikallani kohtasin auton, joka seisoi väärällä puolella valtatietä pitkät valot päällä. Jos sitä olisi erehtynyt luulemaan vastaantulijaksi, olisi saattanut käydä hullusti.Kyynistyvänä keski-ikäisenä minulla on pokkaa väittää, ettei 18-vuotias ole ihan aikuinen.Onneksi ajokorttiuudistukseen ei sisälly ajokorttiin oikeuttavan ikärajan alentamista. Eräs tuntemani 18-vuo­tias sai ajokortin samaan aikaan kuin minä. Hän menetti sen lähes saman tien.