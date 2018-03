Sunnuntai

lumipyry iskee Eurooppaan, kirkastuu Suomessa monen katse. On aika kansalliselle mainospalalle. On aika kehua, kuinka meillä Suomessa on SnowHow’ta eli lumiosaamista, kykyä jatkaa normaalia elämää lumentulosta huolimatta.Suomalaiset onnittelevat itseään lumiosaamisesta ja taputtelevat piirissä toistensa lumisia selkiä. Olemme kovia. Olemme karskeja. Meillä ei suljeta kouluja eikä hamstrata leipää.Erityinen riemun aihe on se, jos suomalainen SnowHow uuti­soidaan ulkomailla. Oikea uutinen olisi tosin se, jos Suomessa ei olisi lumiosaamista. Lienee itsestäänselvää, että Suomen leveysasteilla elävä, itseään teknologiaorientoituneena pitävä koulutettu kansa on kehittänyt keinoja selviytyä jostain niinkin odotettavasta ja tavanomaisesta kuin jokavuotisesta lumentulosta.Uutinen olisi sisilialainen SnowHow. Tai kentiläinen.kehuminen ulkomaalaisille on tavattoman vaikeaa ja jopa noloa. Se on vähän kuin löyhyttäisi omaa erinomaisuuttaan. (Tiedän toki, että tähän pitäisi nykyaikana kyetä, mutta kävin koulua väärällä vuosikymmenellä.) Rakastan Suomea, suomea ja suomalaisia, ja juuri siksi suhtaudun Suomen saavutuksilla rehvasteluun äärimmäisellä varovaisuudella. En halua olla se ulkomaanpelle, joka nolaa Suomen.Suomen sijoittuminen korkealle erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa on toki mukava juttu. Mitalisijoituksista kovaan ääneen huutelu on kuitenkin nolostuttavaa. Jos on oikeasti hyvä, muut huomaavat kyllä.En koskaan kerskailisi briteille, että ”Suomi muuten rankattiin taas ykköseksi siinä ja siinä”. Ensinnäkin kehujen kertominen eteenpäin on aina vaivaannuttavaa. Toiseksi se osoittaisi, että luottaisin so­keasti rankkaajaan enkä osaisi kyseenalaistaa tuloksia.Kolmanneksi se paljastaisi, että koen tarvetta todistella kotimaani erinomaisuutta. Terveempi asenne on pitää erinomaisuutta niin itsestäänselvänä, ettei sitä tarvitse erikseen korostaa. Neljäs syy on se, että Suomen saavutuksilla kehuskelu kertoisi tyylitajun puutteesta: lapsenomaisesta uskosta omaan erinomaisuuteen.onkin jättää Suomen kehuminen ulkomaalaisille. He ovat siihen halukkaita, jopa innokkaita. Kehuihin pitää vastata vähätellen, jotta ei pilaisi sofistikoitunutta yleisvaikutelmaa.”Te siellä Suomessa sitten tiedätte, mitä tehdä lumipyryssä!””No eihän siinä ole mitään yllättävää, se on vain lunta.””Selviätte paukkupakkasissa ja ajelette jäällä polkupyörällä!””Itse otan kyllä mieluummin taksin.””Koulut ovat auki, ja junat ja lentokoneet kulkevat!””Kuka niitä lapsia kotonakaan jaksaa.””Elätte kuukausitolkulla pilkkopimeässä!””Ei, vaan läpi vuoden, henkisesti.”kuluvalla viikolla tunnustusta italialaiselta kollegalta, kun saavuin ajoissa tapaamiseen Lontoon lumimyräkästä huolimatta. Monet muut olivat kuulemma peruneet. Olin huomaamattani toteuttanut suomalaista ruohonjuuritason SnowHow’ta. En silti tuntenut itseäni sankariksi. Olihan se pirun vaivalloista luistella jäisiä katuja. Minkä myös kaikille kerroin.