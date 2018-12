Vuoden luetuimmat jutut: Kasvava osa koirista on niin sairaita, ettei niiden pitäisi elää – HS:n kokoama aineisto kertoo, millaiset sairaudet uhkaavat suosituimpia rotuja Äkillinen suosio on koirarodun pahin vihollinen. Elokuvat, tv-sarjat, mainokset ja mielipidevaikuttajien julkkiskoirat luovat muotirotuja. Siksi meillä on liikaa sairaita koiria.