Suomessa on myös huonoja opettajia – johtuuko se siitä, että he tekevät työtään niin yksin?

välillä meiltä toimittajilta kysytään, mistä asiasta emme uskalla kirjoittaa. Milloin iskee itsesensuuri, mikä aihe on ylivoimainen tabu?Monilla kysyjillä on jo valmis mielipide asiasta. Maahanmuuttajien tekemät rikokset, hallituksen mokat, opposition mokat, vieraannuttaminen, valkoisen heteromiehen ongelmat.Ehei, kaikesta tästä on kirjoitettu moneen kertaan. Yksi aihe kuitenkin on, johon pelottaa tarttua. Opettajat.Suomessa ollaan syystäkin ylpeitä opettajien ammattitaidosta, sillä se on maailman huippua. Meillä opettajat ovat maistereita, tiukan seulan läpäisseitä. Heidän ansiostaan suomalaislapset ovat taitavampia lukemaan ja laskemaan kuin ikätoverinsa useimmissa muissa maissa.Kaikki tämä on onneksi totta. Mutta totta on myös se, että opettajissa on parempia ja huonompia, loistavia ja laiskoja, innokkaita ja työhönsä tympääntyneitä.Mitä äiti tai isä tekee, jos hänen lapselleen sattuu opettaja, jota ei kiinnosta? Vaikenee. Juoruaa. Valittaa selän takana. Suoraan ei uskalla sanoa, koska pelottaa, miten lapselle sitten käy.teini tuli jonkin aikaa sitten koulusta kotiin ja alkoi kertoa fysiikan opettajastaan. Siitä, miten paljon tämä hymyilee, miten tällä on tapana tarjota oppilaille Sisuja, miten mukavaa tämän tunneilla on, vaikka fysiikka ei todellakaan ole teinin lempiaineita.”Siinä on tyyppi, joka selvästi nauttii työstään ja elämästään. Se tykkää meistä”, teini analysoi. Opettaja on tehnyt teineistäkin kohteliaita.”Me avataan sille ovi ja toivotetaan tunnin jälkeen oikein hyvää päivänjatkoa. Se hyvä fiilis vähän tarttuu.”Kun alkuun pääsi, hän kehui muutaman muunkin opettajan. Teinillä oli erittäin selvä näkemys siitä, ketkä opettajat ovat innostuneita työstään. Ja nimenomaan innostusta hän tuntui pitävän hyvän opettajan kriteerinä.On ollut toisenkinlaisia kokemuksia. Vaikkapa opettaja, joka ei vanhempainillassa halunnut keskustella opetuksen sisällöistä tai luokkahengestä vanhempien kanssa, koska hän kyllä tietää miten hommansa hoitaa. Pidätte nyt vaan huolta, että niillä on liikuntapäivinä deodorantit mukana, viidesluokkalaiset haisevat jo. Roll-onit, ei suihkutettavia, muuten ne suihkuttaa toisiaan silmiin.surullisimmista koskaan käymistäni koulukeskusteluista kulki jotenkin näin.Puhuimme erään tutun opettajan kanssa työstä. Hän kertoi väsymyksestään, liian isosta luokasta ja siitä, miten paljon aikaa menee välituntiriitojen ja oppilaiden kotiolojen selvittelyyn.Minä kerroin, miten toimituksessa oli pohdittu jutun etiikkaa ennen julkaisua ja millaista palautetta työkaverit antoivat julkaisun jälkeen.Opettaja: ”Siis puhutteko te keskenänne teidän työstä? Ja etiikasta?”Minä: ”Jatkuvasti. Miten niin?”Opettaja: ”Ei meillä opettajanhuoneessa vaan.”Minä: ”No mistä te sitten puhutte?”Opettaja: ”Välituntivalvonnoista.”Olen tämän jälkeen kysynyt asiasta monelta tutulta opettajalta. Aika monessa koulussa tuntuu olevan niin, että jokainen opettaa tavallaan eikä muilla ole tapana siihen puuttua. Yhteisiä tavoitteita ei ole, eikä toisen työstä anneta palautetta.Apua!Jostain mystisestä syystä opettaminen on Suomessa edelleen yksilölaji, vaikka juuri mikään muu ei ole. Lääkäreillä on tukenaan hoitajat, takapäivystäjät ja leikkaussalitiimit, toimitusjohtajilla hallitukset ja johtoryhmät.Jopa äärimmäisiä yksilösuorituksia tekevän ultrajuoksijan taustalla on tiimi. Tarvitaan valmentaja, joka kertoo, koska kannattaa hidastaa ja milloin vedetään täysillä. Tarvitaan tyyppejä, jotka matkalla työntävät juoksijan suuhun mehua ja proteiinipatukoita. Muuten kuukahtaa. Miksi ihmeessä opettajan pitäisi pärjätä yksin?lapseni ovat käyneet koulua Suomessa ja Britanniassa. Jos näiden maiden koulujen väliltä pitäisi valita, ottaisin ilman muuta suomalaiskoulun. Mutta jotain osaavat brititkin.Ikinä en unohda sitä lappua, jonka lapsen biologianopettaja lähetti: ”Hyvä rouva, olkaa hyvä ja onnitelkaa tytärtänne, sillä hän on…”En nyt tuosta rouvittelusta ole niin varma, mutta muuten ilahdutti. Näitä lappuja tuli usein, kahdesta eri koulusta, monilta eri opettajilta. Ihan tavallisille keskitason oppilaille. Ei tarvinnut olla tähti.Suomessakin monet opettajat kehuvat, mutta ero on tässä: brittikouluissa kyse ei ole yksittäisten opettajien tavasta vaan siitä, että oppilaille jaettavat palkinnot (siellä on sellaisia!) ja rangaistukset sekä tavoitteet ja tekemisen tavat on sovittu yhdessä.Muussa työelämässä on siirrytty tiimityöhön parikymmentä vuotta sitten. Töitä tehdään yhdessä, annetaan vinkkejä ja palautetta, opitaan toisilta. Parhaissa kouluissa tämä on arkea jo nyt, toivottavasti kohta kaikissa.Mitä tapahtuisi, jos opettajanhuone ei olisikaan yksinäisten puurtajien tankkauspiste vaan paikka, jossa ­ideoitaisiin ja ratkottaisiin ongelmia yhdessä? Voisiko hyvä fiilis tarttua, väsyminen vähentyä?Uusi opetussuunnitelma onneksi vie kohti yhdessä tekemistä. Jatkossa kouluissa ei pelkästään suunnitella yhdessä vaan myös opetetaan yhdessä. Ihanaa. Monenlaista olen työelämässä nähnyt, mutten koskaan sitä, että yhdessä tekeminen olisi vienyt asioita huonompaan suuntaan.