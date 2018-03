Sunnuntai

Grilli lumihangessa on suomalaisinta ikinä – siksi talvigrilli saa nyt oman oodin

Mikä

voisi olla suomalaisempaa kuin grilli lumihangessa? Siinä yhdistyy kaikki olennainen. Kesäillat, ketsuppi, ystävät ja järvenranta. Pimeä talvi ja kevään odotus. Kesä, jolloin suomalaisestakin kuoriutuu sosiaalinen ja naapureita rakastava.Grilli lämmitetään keväällä heti, kun lumi on sulanut sen verran, että mökkipolkua pystyy kävelemään grillipaikalle. Sillä tehdään ruokaa syksyllä vielä, kun näpit jäätyvät räntäsateessa.Siksi grilliä on turha kantaa sisätiloihin talveksi. Koskemattomassa lumihangessa se on toivon symboli, joka muistuttaa, että vielä se kevät tulee, valo ja lämpö.Siksi teimme toimituksessa Toiveikkaan Oodin Grillille, olkaa hyvät.Sun sytytysnesteesi sauhu,sun hiiltesi hehkuon toivonkipinä.Sun kitasi kuumuuson kauneinta ikinä.Sun sisuksissas kypsyvätmakkarat, perunatah, ne on kauniimmatkuin Ruotsin prinsessat.Olet Suomi, olet toivo,olet kevään talitiainen.Sun äärelläs ei kukaanoo koskaan nälkäinen.