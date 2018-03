Sunnuntai

Rakkaat ystävät, viime kerralla oli puhetta krapula-ahdistuksesta. Palstan jo ilmestyttyä sain asiasta olennaista lisätietoa.A-klinikka oy:n ylilääkäri Margareeta Häkkinen https://www.hs.fi/haku/?query=margareeta+hakkinen kertoo: ”Alkoholi lisää elimistön itse tuottamien mielihyväaineiden, endogeenisten opioidien, aktiivisuutta. Kun juominen loppuu, endogeenisten opioidien aktiivisuus on jonkin aikaa normaalia vähäisempää. Mieli on alamaissa, kunnes elimistön oma opioidiaktiivisuus palaa normaalille tasolleen.”Kuten viimeksi mainitsin, iän myötä alkoholia kestää kehnommin, kun ruumiin vesipitoisuus alenee. ”Juomista seuraava masennus kannattaa ottaa elimistön viestinä siitä, että runsasta juomista olisi syytä välttää”, Häkkinen sanoo.Kuulkaamme tuota viestiä!Sain myös kirjeen Seppo Härköseltä https://www.hs.fi/haku/?query=seppo+harkoselta olympialaisten mitaleihin liittyen.”Helsingin olympialaiset vuonna 1952 olivat viimeiset, joissa kultamitalit olivat täyttä kultaa – ja suomalaista. Kulta saatiin Tampereen lähellä Ylöjärvellä sijainneesta Haverin kaivoksesta ja siihen kuuluneesta malmirikasteen puhdistamosta. Noina vuosina Haveri eli kukoistuskauttaan. Kultaa, jonka puhtausaste oli 99,99 prosenttia, tuotettiin kilo päivässä. Kaivostoimintaa harjoitti Oy Vuoksenniska Ab, josta on tullut eri vaiheiden jälkeen Ovako. Yhtiö lahjoitti kullan, mutta käytännössä lahjoittaja oli vuorineuvos Berndt Grönblom https://www.hs.fi/haku/?query=berndt+gronblom , Vuoksenniskan omistaja ja Suomen teollisuuden grand old man.”Tavattoman kiinnostavaa!

Kuinka hyvin oopperalaulajien (solistit ja kuorolaiset) on osattava laulamiaan kieliä? Onko mahdollista laulaa lähes täysin oudolla kielellä? Vaatimuksethan ovat aika kovat, kun ainakin italia, ranska, saksa ja venäjä ovat oopperan suuria kieliä.

– Juha Nevalainen

Lukupiirini sopraano on muutaman kuukauden päästä lähdössä Italiaan laulamaan. Hän kertoi, että rooli on hallussa, mutta silti hän miettii, pitäisikö ruostunutta italiaa kohentaa, jotta arkinen asioiminen kaupassa tai ravintolassa onnistuu.”Oopperan kautta opittu sanasto ei varsinaisesti ole hyödyksi arkipäivän kielenkäyttötilanteissa. Parempi kielitaito karttuu yleensä sitä kautta, että on opiskellut tai työskennellyt kyseisessä maassa”, sopraano kuvailee.Oopperalaulajille on tavallista osata monen kielen perusteet, vaikka heillä olisi käytännön kielitaitoa vain osassa kielistä.Alan ammattilaisilla on usein perustaidot italiassa ja saksassa. Lisäksi yleisimpien laulukielten fonetiikka sisältyy koulutukseen. Niitä ovat italia, saksa, ranska, venäjä, englanti (brittiläinen ja amerikkalainen), espanja ja Suomessa myös skandinaaviset kielet.”Opinnot antavat vasta peruspohjan, ja ammatissa työskennellessä ääntäminen hiotaan fraasi fraasilta kutakin teosta opetellessa”, sopraano selitti.Hän sanoi huomanneensa, että ruosteinenkin koulukielitaito auttaa työssä paljon, jos vertaa tilanteeseen, jossa esityksen kieli on aivan tuntematon.Jos kieli on laulajalle aivan uusi, harjoituksissa on yleensä apuna asiantuntija, joka opettaa ääntämistä ja auttaa ymmärtämään, mitä missäkin kohtaa lauletaan.

Mistä mahtaa olla peräisin papin ns. panta, toiselta nimeltään ”sokeripala”? Harvalla muulla ammattikunnalla on niin selkeä ulkoinen tunnusmerkki.

