Sunnuntai

Haetaanko Ruotsissa koskaan mallia Suomesta?

Terve taas,

lukijat, tässä Torsti. Edellisellä palstalla pohdittiin lintuja, jotka nokkivat koiran pissaa suoloja saadakseen. Kaarlo Vihinen https://www.hs.fi/haku/?query=kaarlo+vihinen kysyy, voiko kuluttaja jostain selvittää koiranruuan natriumpitoisuuden. Valitettavasti vastaus on usein ei. Suolapitoisuutta ei yleensä koiranruokaan merkitä.Lähtökohtaisesti ei kuitenkaan tarvitse olla huolissaan, vakuuttaa tikkaremmin lemmikkien ruokatuotantoa tunteva jäsen. Laadukkaisiin koiranruokiin ei lisätä natriumia, ja täys­ravinnossa pitoisuus pyritään saamaan vastaamaan saantisuosituksia.

Pyeongchangin olympialaisista sanotaan tuodun Suomeen kuusi mitalia. Minusta tämä on liian vähän. Suomalaiset urheilijat toivat ainakin 20 mitalia. Viiden yksilölajin mitalin lisäksi summaan tulee laskea naisten jääkiekkojoukkueen jäsenten saamat henkilökohtaiset mitalit. Montako mitalia yksin kappalein laskien Suomen olympiajoukkue toi Koreasta?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Suomen joukkueen urheilijat toivat Pyeongchangin olympialaisista yhteensä 29 mitalia. Mitaleja saivat Krista Pärmäkoski https://www.hs.fi/haku/?query=krista+parmakoski (kolme mitalia), Iivo Niskanen https://www.hs.fi/haku/?query=iivo+niskanen Enni Rukajärvi https://www.hs.fi/haku/?query=enni+rukajarvi ja 23 naisten jääkiekkojoukkueen pelaajaa. Olympialaisten jääkiekossa mitaleita ei jaeta valmentajille tai joukkueen johdolle vaan ainoastaan urheilijoille.Kuudesta mitalista puhutaan siksi, että naisten jääkiekon olympiaturnauksessa oli jaossa kolme mitalisijaa, ja pronssimitalin sai Suomen joukkue. Se tilastoidaan kansainvälisessä vertailussa yhtenä mitalina, josta jokaiselle pelaajalle on annettu oma kopionsa.Pilkunviilaaja voisi tietenkin kysyä, miksi Krista Pärmäkosken 10 kilometrin vapaan hiihtotavan olympiapronssimitali lasketaan tilastoissa yhdeksi kokonaiseksi mitaliksi eikä puolikkaaksi, vaikka hän jakoi kolmannen sijan Norjan Marit Björgenin https://www.hs.fi/haku/?query=marit+bjorgenin kanssa. Tähän on vain loogisesti epätyydyttävä vastaus: kyseessä on olympialaisissa ja niiden tilastoinnissa vakiintunut käytäntö.Niinpä joku maa voisi saavuttaa yhdestä olympiakilpailusta jopa neljä mitalia, jos neloisvoittoon päättyneessä kisassa pronssisija jaettaisiin kahden saman maan urheilijan kesken.

Mikäli maakuntavaaleissa äänimäärät jakautuvat samoin kuin viime eduskuntavaaleissa, kuinka suuri osa Suomen maapinta-alasta joutuu keskustan ”diktatuurin” alaisuuteen, jos tilanne on se, kuten oletan, että maakunnassa suurimman äänimäärän saanut puolue asettaa johtajat maakuntaan?

Kun ennustetaan maakuntavaalien mahdollisia tuloksia, parasta vertailuaineistoa eivät tarjoa vuoden 2015 eduskuntavaalit vaan vuoden 2017 kuntavaalit.Jos niiden tuloksia tarkastellaan maakuntatasolla, käy ilmi, että Manner-Suomen 18 maakunnasta keskusta olisi suurin puolue yhdeksässä: Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Kainuussa, Keski-Pohjanmaalla, Keski-Suomessa, Lapissa, Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Savossa. Näiden maakuntien osuus Suomen maapinta-alasta on noin 76,9 prosenttia.Kuudessa maakunnassa eli Etelä-Karjalassa, Kanta-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä ja Satakunnassa suurin puolue olisi Sdp. Tämä olisi yhteensä 13,6 prosenttia Suomen maapinta-alasta.Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa suurin puolue olisi kokoomus (noin 6,5 prosenttia maapinta-alasta) ja Pohjanmaalla Rkp (noin 2,6 prosenttia maapinta-alasta).Yksikään puolue ei kuitenkaan saisi yli 50 prosentin absoluuttista enemmistöä yhdessäkään vaalipiirissä.Lähimmäs pääsisi Rkp Pohjanmaalla, jossa sen kannatus olisi 48 prosenttia. Keskustan kannatus olisi suurinta Etelä-Pohjanmaalla (41 prosenttia), Pohjois-Pohjanmaalla (39 prosenttia), Keski-Pohjanmaalla (39 prosenttia) ja Kainuussa (39 prosenttia).Lukuja kannattaa verrata vaalitulokseen kunnissa: viime vuoden kuntavaaleissa keskusta sai yli puolet valtuustopaikoista yli 80 kunnassa.Maakunnassa suurin puolue ei myöskään saa diktatuuria, vaan luottamuspaikat jaetaan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Jos mikään puolue ei saa yli puolta paikoista, ei se myöskään saa kahdesta tärkeimmästä paikasta – valtuuston puheenjohtajan ja maakuntahallituksen puheenjohtajan paikasta – kuin toisen.

Käytetäänkö Ruotsin poliittisessa keskustelussa koskaan argumenttina sitä, että Suomessa asia on jo toteutettu?

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi.

Välillä tosiaan tuntuu, että Ruotsissa ollaan edellä lähes kaikessa. Silti länsinaapurissakin haetaan ajoittain esimerkkiä Itämeren toiselta puolelta, kertovat Torstin ruotsalaiset tuttavat.Viime vuosina Pisa-vertailuissa hyvin pärjänneen Suomen esimerkki on ollut paljon esillä pohdittaessa, miten Ruotsin tulisi kehittää koulujaan.Suomen on sanottu tarjoavan opettajille paremmat työolosuhteet ja jakavan resurssejaan tasaisemmin rikkaille ja köyhille alueille. Tästä Ruotsin tulisi ottaa oppia, kuuluu argumentti.