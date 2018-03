Sunnuntai

Millainen mies lähtee miesmessuille – onko karhumies sitä tyyppiä?

(ursus arctos) on yksi Euroopan suurimmista petoeläimistä. Se on muinaissuomalaisten pyhä eläin, jonka nykyihminen kohtaa useimmiten porilais-keravalaisen olutmerkin etiketissä. Nyt Karhu on myös varta vasten miehille järjestettyjen messujen pääsponsori.KARHU THE MAN -messut järjestettiin lauantaina 17.3. Helsingin Ruoholahdessa. 25 euron pääsylippuun sisältyi silkkinen taskuliina.Ohjelma oli monipuolista: Arvokellot, tekoäly, rakkaus ja raha. Viini, viski, gini. Asuntosijoittaminen, sijoittaminen, taidesijoittaminen. Klo 14.30 eturauhassyöpä. Klo 15.00 Karhu.Herää kysymys: Lähteekö karhumies tällaisille messuille? Onko tapahtumalle valittu ihan väärä sponsori?luksuskellot, silkkiliinat ja sijoitusasunnot kuulosta enemmän viskimiesten jutuilta? Toki karhumiestäkin viski kiinnostaa. Jos se sattuu olemaan tarjouksessa Ruotsin-laivan tax freessä.Oikea karhumies sijoittaa lottoon, ei taiteeseen. Lauantaisin hän riisuu kellon ja kaiken muunkin ja menee saunaan. Karhumies ei käytä laudeliinaa eikä taskuliinaa.Jos karhumies puhuu eturauhasesta ja rakkaudesta, se tapahtuu saunassa, ei messuosastolla. Saunan jälkeen puetaan päälle verkkarit, ei mittatilauspukua.Messujen ajoituskin tuntuu huonolta. Korkeasaaren karhut heräsivät uniltaan juuri, mutta karhu the man lähtee liikkeelle yleensä vasta huhti–toukokuussa. Sen kuulee moottoreiden mylvinnästä.