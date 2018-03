”Kirjoitin synkkiä runoja, jotka käsittelivät kuolemaa” – Alexandra Sippus uskoo, että kertomalla omasta kärsimyksestä saa aikaan enemmän hyvää kuin pahaa

Sunnuntai

”Kirjoitin synkkiä runoja, jotka käsittelivät kuolemaa” – Alexandra Sippus uskoo, että kertomalla omasta kärsi

Itsemurhan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Nyt

S

WHO:n

Julkisuutta

Vastaanotto

Sippuksella

Kursivoidut lainaukset ovat suomennettuja otteita Alexandra Sippuksen alun perin äidinkielellään ruotsiksi kirjoittamasta tekstistä, jonka hän laati HS:n pyynnöstä. WHO:n antamien ohjeiden mukaan itsemurhasta omakohtaisesti kertovalle ihmiselle tai itsemurhan tehneen omaisille on mahdollisuuksien mukaan annettava normaalia toimituksellista käytäntöä laajempi oikeus hallita sanoja ja lauseita, jotka kuvailevat heidän henkilökohtaisia kokemuksiaan.