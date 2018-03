Brittisairaalassa kituu myrkytetty mies – Venäläisvakooja Sergei Skripalin tarina on kertomus ahneudesta ja maailmasta, jossa henki on halpa ja totuus katoavainen Kaksoisagentin murhayritys pahentaa lännen ja Venäjän kriisiä. Toimittaja Tommi Nieminen kertoo, kuka on Sergei Skripal ja miksei hän saanut tekojaan anteeksi.