Sunnuntai

Kuka junamatkustaja oli antanut verkolleen nimeksi Syntisen kaunis mies?

Flirtti

Ystävä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Flirttailevan

on varma kevään merkki. Vaikka kuinka puskisi räntää, linnut alkavat laulaa, koska valoa on enemmän. Vaikka ihmiset kuinka valittaisivat sulavan lumen alta paljastuvista koiranjätöksistä, karvaiset urokset ovat hajuista kiihkoissaan ja narttujen perään.Sellaista on kevät. Myös ihmisillä.matkusti junassa ja ryhtyi etsimään älypuhelimelleen verkkoyhteyttä.Niitähän löytyi monta. Oli tietysti VR-junaverkko. Jonkun mokkula, toisen iPad. Ja sitten verkko, jonka nimi oli – Syntisen kaunis mies.Kuka oli antanut verkolleen tuollaisen nimen?Yksin matkustava ystävä pälyili ympärilleen ja alkoi arvailla. Tietysti hän halusi kiihkeästi jakaa kuohuttavan tapauksen jonkun kanssa. Ja teki sen somessa. Mikä oli oikein hyvä.nimen näkeminen sai ison joukon ihmisiä hyvälle tuulelle. Onpa siinä miehellä hyvä huumorintaju. Kujeileva ja kiva, ei yhtään törkeä.Mieletöntä, miten monia keinoja ihminen voikaan keksiä löytääkseen parin.Ah, flirtti kuuluu kevääseen. Se virkistää. Inspiroi. Vaikka ei edes osu omalle kohdalle.Eiväthän linnutkaan meille laula. Ne laulavat toisilleen. Ja silti me siitä niin nautimme. Koska kevät on rinnassa jokaisen.Kiitos Sinulle, Syntisen kaunis mies.