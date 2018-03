Sunnuntai

Mies ei usko, että kuivat silmät vuotavat – miksi niin tapahtuu?

Rakkaat ystävät!

Urheilumuseosta tuli korjaus viime viikolla palstalla esitettyyn väitteeseen.Lukija kertoi, että Helsingin olympialaisten kultamitalit olisivat olleet täyttä kultaa. Todellisuudessa Tukholman olympialaiset 1912 olivat viimeiset olympiakisat, jolloin kultamitalit valmistettiin täydestä kullasta, ja sielläkin joukkue­lajien kultamitalit olivat kullattua hopeaa.Tukholman jälkeen ”kultamitalit” ovat sittemmin olleet kullattua ho­peaa, hopeamitalit täyttä hopeaa ja pronssimitalit pronssia, kertoo Urheilumu­seon intendentti Riitta Forsman https://www.hs.fi/haku/?query=riitta+forsman ”Sääntöjen mukaan kultamitalin kultauksessa täytyy olla puhdasta kultaa vähintään 6 grammaa ja ho­pean tulee olla 925/000-puhdasta hopeaa.”

Kuinka kamala käytöskukkanen on ruokailuaterimet niin sanotusti väärissä käsissä eli veitsi vasemmassa ja haarukka oikeassa kädessä? Kuinka paha moka se olisi esimerkiksi kuninkaallisten häiden juhlaillallisella tai Michelin-tähti­ravintolassa verrattuna vaikkapa arkiseen työpaikkaruokalaan?

Eräs läheinen – sukunsa ensimmäinen ylioppilas ja tyylipuhdas luokkanousija – on kertonut minulle, kuinka hän köyhän ja kouluttamattoman perheen vesana opetteli nuorena itse tämänkaltaisia sääntöjä pärjätäkseen akateemisessa maailmassa. Veitsen ja haarukan oikea käyttö oli jäänyt hänelle mieleen vahvana erottavana ja ihmisten taustat paljastavana tekijänä.Vaikka olen suuri etiketin ystävä ja kohteliaisuuden kannattaja, minusta on aina surullista kuulla, kuinka tavat joskus erottavat ja niitä käytetään osoittamaan toiselle tämän alhaisempi paikka.Kuninkaallisten häiden juhlaillallisella tai Michelin-ravintolassa veitsen pitäminen vasemmassa kädessä olisi kyllä etikettivirhe. Selvää on kuitenkin, että jos siihen syyllistyisi eksentrinen aristokraatti tai maailman rikkain mies, asiaan suhtauduttaisiin eri tavoin kuin jos ”virheen” tekisi tehtaantyttö tietämättömyyttään.Miksi sitten näin toimitaan? No, monien mielestä tällainen syömis­tapa on kätevä tai tehokas. Lopulta kuitenkin on kyse siitä, että niin on Euroopassa tapana.Tavat ovat aika- ja paikkasidonnaisia, ja ne voivat myös muuttua.Kotona kukin voi tietysti syödä vaikkapa sormillaan.

Mies ei usko, että silmät voivat olla kuivat, jos ne vuotavat. Voisitko selittää.

Mies, haluan kiittää sinua siitä, että saan mahdollisuuden päästä käyttämään kaikkien aikojen suosikkiter­miäni lääketieteen saralla. Kas tässä se tulee: paradoksaalinen vetistely.Niin, huokaa nyt moni, sitähän tämä ihmiselämä on.Mutta siis silmiin: vetistely on nimenomaan yksi kuivasilmäisyyden oire. Kyse on siitä, että kuivuus ärsyttää silmää, joka pyrkii korjaamaan tilanteen parhaalla kikallaan eli kyyneliä vuodattamalla. Silmien vuotamiseen voi tosin olla muitakin syitä, kuten tulehdus. Jos oireet pahenevat tai silmässä on kipua tai roskaisuuden tunnetta, kannattaa käydä lääkärissä.

Haluaisin tarkempaa tietoa tekijänoikeuksista, jotka tuntuvat niin monimutkaisilta. Eli kysymys kuuluu: voinko piirtää lasten kuvakirjaa, johon piirrän realistisesti oikeita olemassa olevia lasten leluja ja tavaroita? Haluaisin tehdä piilokuvakirjan, josta lapset voisivat etsiä tuttuja hahmoja. Voisiko mikään kustantamo julkaista tällaista kirjaa, jos olen tavallaan jäljentänyt omin käsin oikeita tunnistettavia lelu- ja pelihahmoja? Tiedän, että lapset olisivat sellaisesta kirjasta innoissaan.