Mitä tapahtuu käytetylle hiekoitussepelille?

Terve taas,

lukijat, tässä Torsti. Edellisellä palstalla pohdittiin, ottaako Ruotsi joissakin asioissa Suomesta mallia. Jukka Itäkylä https://www.hs.fi/haku/?query=jukka+itakyla kirjoitti Ruotsin nykyisen poliittisen, taloudellisen ja kulttuurillisen nousun alkaneen siitä oivalluksesta, ettei toisteta niitä sisäpolitiikan virheitä, jotka ajoivat Suomen sisällissotaan. Aiheesta julkaistiin viime vuonna Ruotsissa Per T. Ohlssonin https://www.hs.fi/haku/?query=per+t.+ohlssonin kirjoittama kirja 1918: året då Sverige blev Sverige (1918: vuosi, jolloin Ruotsista tuli Ruotsi).Nimimerkki Kepsukas https://www.hs.fi/haku/?query=kepsukas mainitsi Ruotsin ottaneen oppia Suomen synnytysosastojen tavasta tukea synnyttäjää niin, että välilihan repeämisiä tulee mahdollisimman vähän. Esimerkkejä on varmasti paljon lisääkin. Kirsi Salonen https://www.hs.fi/haku/?query=kirsi+salonen puolestaan ihmetteli, miten Suomi saattoi tuoda Pyeong­changista 29 mitalia, vaikka voittajia oli 28. ”Ylimääräinen” mitali oli naisten jääkiekkojoukkueen yhteinen mitali, joka jäi Suomen jääkiekkoliiton haltuun. Torsti olisi toki voinut ilmaista asian selkeämmin.Uusien kysymysten myötä Torsti toivottaa lukijoille hyvää pääsiäistä.

Talven mittaan kaduille ja teille ajetaan useita kertoja hiekoitussepeliä. Mihin valtavat sepelimäärät joutuvat, kun lakaisinauto korjaa ne keväällä pois? Voiko kerran käytettyä sepeliä käyttää tulevina talvina uudelleen?

Kaduilta ja teiltä korjataan Helsingissä vuodessa noin 40 000 tonnia hiekoitussepeliä. Se kootaan lumen talteenottopaikoille, joissa siitä otetaan näytteitä. Jos sepelissä on liikaa öljyä ja muita epäpuhtauksia, se viedään kaatopaikalle. Sinne päätyy talvesta riippuen 5–15 prosenttia sepelistä.Suurin osa sepelistä on kuitenkin niin puhdasta, että sitä voidaan käyttää täyttömaana kaupungin rakennusprojekteissa. Hiekoitussepelin päälle on rakennettu esimerkiksi pyöräteitä. Yhteen kuutioon täyttömaata tarvitaan noin puolitoista tonnia sepeliä.On myös kokeiltu sepelin pesua ja kierrätystä, mutta sitä ei saatu taloudellisesti kannattavaksi. Käytetty sepeli on myös usein pyöristynyt niin, ettei se lisää pitoa.

Jos susi ja ahma törmäisivät, mitä siitä seuraisi? Onko niin, että molemmat välttelevät yhteenottoa? Ahmahan on kooltaan aika paljon pienempi, mutta en usko, että susi päälle kävisi. Olenko oikeassa?

Kuvaamasi tilanne ei kuulosta tikkaremmistä mahdottomalta, sillä ahmojen tiedetään seurailevan susilaumoja niiden peräänsä jättämien raatojen toivossa. Yleensä ahma tosin pysyy kunnioittavan välimatkan päässä.Jos susi ja ahma kuitenkin joutuisivat yllättäen silmätysten, niin pienempi eli ahma ottaisi äkkiä jalat alleen. Luultavasti ahma pakenisi lähimpään puuhun, koska sinne susi ei sitä seuraa.Yleensäkin petojen väistämissääntönä on, että pienempi pakenee isompaa. Selkein poikkeus on tilanne, jossa susilauma ja karhu hamuavat samaa raatoa – silloin lauma voi ylivoimalla ajaa kookkaamman karhun pois.Aiemmin Torstilta on kyselty myös suurpedon määritelmästä. Määritelmä ei ole tieteellinen vaan perustuu siihen, kuinka paljon tuhoa eläimet aiheuttavat. Esimerkiksi ahma ei ole juuri kettua isompi, mutta se lasketaan suurpetoihin, koska se voi tehdä porolaumassa paljon tuhoa.Yleensä suurpedoiksi listataan Suomessa ahma, ilves, karhu ja susi. Tarkkaan ottaen kyseessä ovat kuitenkin maasuurpedot. Jos huomioon otetaan myös vedessä ja ilmassa saalistavat eläimet, listaa voisi täydentää hylkeellä ja merikotkalla.Ruotsissa neljän tutun suurpedon joukkoon lisätään myös ihminen.

Jos kuun pinnalle jättäisi oikein suunnatun peilin, heijastaisiko se pilvettömänä yönä maan pinnalle kirkkaan ja selkeärajaisen valoläikän? Kuinka nopeasti läikkä liikkuisi maan pinnalla? Entä kuinka suuren osan ajasta se osuisi johonkin paikkaan maan pinnalla, jos suuntauksessa olisi tavoitteena, että näin tapahtuisi mahdollisimman usein?

Jos Kuuhun sijoitettaisiin tasopeili, se valaisisi Maan pinnalta alueen, jonka halkaisija olisi noin 3 500 kilometriä. Peilin valaisevaa vaikutusta tuskin huomaisi: jos peilin halkaisija olisi metrin, loistaisi se taivaalta vain hieman kirkkaampana kuin himmeimmät, paljain silmin havaittavat tähdet.Kirkkautta voitaisiin lisätä kasvattamalla peilin kokoa, mutta vaikka peili olisi halkaisijaltaan sata metriä, yltäisi sen kirkkaus Venuksen tasolle. Näin iso peili saattaisi näkyä jo päivälläkin, mutta kirkkaus olisi selvästi heikompi kuin esimerkiksi täysikuulla.Peilin valaisema alue ei myöskään pysyisi paikallaan, sillä maapallo pyörii selvästi nopeammin kuin Kuu kiertää sen ympäri.Jos valo haluttaisiin pitää paikallaan, pitäisi peili asettaa Kuun sijasta geo­staattiseen satelliittiin. Tässäkin tarvittaisiin hyvin iso peili, jos haluttaisiin jotakin muuta kuin taivaalla heikosti näkyvä valoisa piste. Esimerkiksi täysikuuta vastaava valo tarvitsisi peilin, jonka halkaisija olisi puoli kilometriä.