Miten minun pitäisi reagoida siihen, että vaimoni lähettää minulle selfieitä?

ystävät! Viime kerralla puhuimme siitä, kuinka paha käytöskukkanen on veitsen pitäminen vasemmassa ja haarukan oikeassa kädessä.Eläkkeellä oleva suurlähettiläs Matti Häkkänen https://www.hs.fi/haku/?query=matti+hakkanen kertoo: ”Olen syönyt tuhansia aterioita veitsi vasemmassa kädessä niin Michelin-ravintoloissa kuin kuninkaallistenkin seurassa. Olen vasenkätinen, enkä pidä sitä minään mokana.”Tosiaan: Juhlaruokailun etiketti on tehty oikeakätisyyden mukaan. Osa vasenkätisistä pitää aterimia sen mukaan, mikä on heille luontevampaa. Tiina Alestalo https://www.hs.fi/haku/?query=tiina+alestalo kirjoittaa: ”Veistä pidetään yleensä oikeassa kädessä siitä syystä, että veitsikäden toiminnot, kuten perunan kuoriminen tai lihan paloittelu, ovat vaativampia kuin haarukkakäden toiminnot. Niinpä on täysin korrektia, että vasenkätinen pitää aterimia päinvastaisissa käsissä kuin oikeakätinen.”

Olen pitkään ihmetellyt, miksi osa täysi-ikäisistä suomalaisista jätetään mieli­pidekyselyjen ulkopuolelle. Usein iäkkäin ryhmä päättyy esimerkiksi 74-vuotiaiden kohdalla. Eivätkö tuota vanhempien mielipiteet ja kokemukset kiinnosta? Lähestyn tuota ikää ja koen, että putoan kohta harmaalle alueelle, jonka mielipiteillä ei ole väliä.

Rajaus riippuu yleensä tutkimuksen tilaajasta, jonka kanssa kyselyn ylä­ikäraja sovitaan. Tilaajaa saattavat kiinnostaa esimerkiksi vain työikäisten mielipiteet.Valtaosa kyselyistä kohdennetaan 15–79-vuotiaille. Yksi syy tähän on se, että yli 80-vuotiaiden yhteystietojen saaminen on hankalampaa kuin nuorempien ikäryhmien. Esimerkiksi Väestörekisterikeskus luovuttaa yli 80-vuotiaiden yhteystietoja vain tieteellisiin tai erityisesti tätä ikäryhmää käsitteleviin tutkimuksiin.Rajaukseen voi vaikuttaa myös se, että tuloksia halutaan verrata aikaisemmin tehtyihin vastaaviin tutkimuksiin.Joskus yläikärajoja myös nostetaan. Esimerkiksi Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin yläikärajaa nostettiin 74:stä 84:ään vuonna 2012.

Olen ollut naimisissa yli 20 vuotta. Vaimoni on lähettänyt minulle parin viime vuoden ajan Whatsappin kautta toistuvasti selfieitä. Parhaimmillaan kaksi päivässä, joskus on ollut parin viikon tauko. Kun häneltä tulee niitä tiheään tahtiin, niin miten minun tulisi reagoida? Vastaanko joka kerta esim. ”kaunis”? Yleensä jotain reagoin, mutta en koko ajan jaksa vakuutella aikuiselle ihmiselle hänen suloisuuttaan. Vai onko se minun tehtäväni? Mitä hän hakee? En ymmärrä.

Onneksi olkoon! Kuulostaa siltä, että sinulla ovat asiat hyvin.Selfieiden lähettämiseen on monenlaisia syitä flirttailusta hyväksynnän hakemiseen. Todennäköisesti vaimosi lähettää sinulle kuvia itsestään, koska hän ajattelee sinun haluavan nähdä niitä, ja hän lienee myös tyytyväinen siihen, miltä näyttää. Ajattele kuvia niin, että ne ovat merkki luottamuksellisesta, rakastavasta parisuhteesta.Ja kyllä, reagoiminen taitaa olla sinun tehtäväsi. Ei sinun välttämättä tarvitse kirjoittaa jokaiseen kuvaan takaisin, että ”olet suloinen” tai ”kaunis” (tosin ei siitä haittaakaan ole), mutta suosittelen kuittaamaan kuvat esimerkiksi hellittelyviesteillä ”halaus” tai ”pusipusi”. Vaihtoehtoisesti voit toki lähettää vaimollesi kuvia itsestäsi.

Suomalaisen muotoilun ystävänä minua on mietityttänyt, miksi joidenkin tuotteiden design muuttuu vuosien varrella. Esimerkiksi Kaj Franckin suunnittelemasta Kartio-lasista on ilmestynyt erilaisia versioita: lasin paksuus on muuttunut ja mielestäni myös kartion kulma. Samoin Teema-astioissa on tapahtunut muutoksia. Mikä pointti on klassikossa, jos sitä muutetaan?