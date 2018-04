Sunnuntai

Kumpi on vaarallisempaa: ilman kypärää pyöräily vai autolla hurjastelu?

Terve taas,

lukijat, tässä on Torsti. Edellisellä palstalla puhuttiin suurpedoista. Nimimerkki Ihminen on eläimelle peto https://www.hs.fi/haku/?query=ihminen+on+elaimelle+peto epäili, josko Torsti oli sortunut aprillaamaan ker­toessaan, että Ruotsissa ihminen lasketaan suurpetojen joukkoon. Näin ei Torsti toki tehnyt – asian voi käydä halutessaan tarkistamassa osoitteessa www.de5stora.com http://www.de5stora.com

Minä ja mieheni toivotamme joka aamu toisillemme turvallista työmatkaa. Minua on kuitenkin jo pitkään mietityttänyt, kumman matka on tilastojen valossa vaarallisempi. Asumme Kotkan keskustassa. Toinen meistä kulkee noin 3,5 kilometrin työmatkan polkupyörällä ympäri vuoden. Pyöräilijä ei käytä kypärää eikä talvisin nastarenkaita. Toinen kulkee 40 kilometrin työmatkan henkilöautolla. Matkasta suurin osa kulkee valtatiellä, jossa ei ole ohituskaistoja eikä keskikaidetta. Raskasta liikennettä on paljon ja hirviä jonkin verran. Auto on vuoden 2013 Toyota Yaris, jota huolletaan säännöllisesti. Kesä- ja nastarenkaat täyttävät lain vaatimukset, mutta kuljettajalla on ajoittain melko painava kaasujalka (ylinopeutta korkeintaan 15 km/h). Entä miten turvallisuustilanne muuttuisi, jos mies alkaisi käyttää kypärää ja nainen hölläisi kaasujalkaa?

Työmatkatapaturmien vertailu eri kulkumuotojen välillä ei ole ihan helppoa, koska tapaturmia tilastoidaan niin eri tavoin. Arviolta yli 70 prosenttia kaikista työmatkatapaturmista on jalankulkijoiden liukastumisia tai kompastumisia.Liikenneturvallisuustilastoinnissa keskitytään yleensä vertailemaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia.Näin katsottuna selvästi vaarallisinta on silloin, kun liikutaan suojaamattomissa kulkuneuvoissa eli moottoripyörällä, mopolla tai polkupyörällä tai kuljetaan jalan.Turvallisinta matkanteko on joukkoliikenteessä: junissa, busseissa ja kaupallisessa lentoliikenteessä. Henkilöautoilu on joukkoliikennettä vaarallisempaa mutta suojaamatonta liikkumista turvallisempaa.Riskejä laskiessa täytyy kuitenkin huomioida myös kuljettu matka ja matkaan käytetty aika. Koska autoilijan kulkema matka on tapauksessanne pituudeltaan yli kymmenkertainen ja kestoltaankin arviolta vähintään kaksinkertainen, nousee autoilijan riski kohdallanne korkeammaksi. Puhtaasti liikennemuotoja vertaillessa autoilijalla on siis vaarallisempi matka.Asia ei kuitenkaan ole näin simppeli, sillä pyöräily tapahtuu keskustassa, jossa onnettomuusriski on selvästi kohonnut: kaksi kolmesta kuolemaan johtavasta pyöräilyonnettomuudesta tapahtuu taajamissa.Autoilijaa taas suojaa auton uutuus: tuliterien autojen antama suoja on selvästi parempi kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.Nämä huomioiden vaaka voisi heilahtaa sittenkin autoilijan eduksi, mutta tässä pelataan aika isoilla oletuksilla.Kypärän käyttö ei estä pyöräilijää joutumasta onnettomuuksiin, mutta se suojaa usein pahimmilta seurauksilta. Kypärän käyttäminen olisi siis ehdottomasti viisasta.Viisasta olisi sekin, että autoilija keventäisi kaasujalkaa. Sillä voi vaikuttaa suoraan paitsi onnettomuuksien vakavuuteen myös niiden riskiin. Karkea nyrkkisääntö on tämä: tyypillisillä maantienopeuksilla viiden prosentin kasvu keskinopeuksissa – esimerkiksi 80 kilometristä 84 kilometriin tunnissa – aiheuttaa sen, että henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä kasvaa kymmenellä prosentilla ja kuolemaan johtavien onnettomuuksien lukumäärä kahdellakymmenellä prosentilla.

Minun on jo pitkään tehnyt mieli kysyä, kuka kääntää Lassi ja Leevi -sarjakuvaa. Tämä loistava suomentaja ilahduttaa minua joka aamu. Nautin osuvista kielikuvista, eläväisistä sanavalinnoista, viitseliäästä ja ilmeikkäästä suomen kielestä. Lämpimät terveiset hänelle! Tässä muutama esimerkki muistikirjastani: ällistysmies, lapsenlikkatyttö, muotopuolet mutanttikuvotukset, Cammotus typerensis, Pöhköjen tyttöjen halveksimis­yhdistys P.T.H.Y.I., vipstaaki, ryvetetään hänet, entä jos mäjäytän häntä...

