ystävät! Viimeksi eräällä miehellä oli ongelma. Hänellä oli vaimo, joka lähetti hänelle selfieitä, ja mies pohti, miten niihin pitäisi reagoida.Nimimerkki Kiltti mies https://www.hs.fi/haku/?query=kiltti+mies ei pitänyt ajatuksestani vastata selfieisiin hellittelyviesteillä. Hän kirjoittaa: ”Se olisi ystävällistä, mutta jos suhteen alussa ei ole antanut ymmärtää tarjoavansa rakkausviestejä, pussailua, seksiä, haleja tai kehuja, ei siihen ole moraalista velvollisuutta. Tällaisista, lasten hankkimisesta ja muusta tärkeästä pitäisikin tarkkaan sopia suhteen alussa ja lopettaa suhde, jos ei löydy molemmille siedettävää kompromissia. Jokainen saa sopia juuri sellaisesta suhteesta kuin itselle sopii, tai olla ilman. On silti kilttiä tehdä sellaistakin, mistä ei ole sovittu.”Kilttejä asioita kohden siis!

Akseli Gallen-Kallelan Saunassa-maalauksessa on nainen, joka pesee miehen hiuksia. Naisella näyttäisi olevan harmaat housut, muut henkilöt ovat alasti. Onko joskus ollut tapana pitää housuja saunassa, vai onko tähän muu selitys?

Akseli Gallen-Kallela (tuolloin vielä Axel Gallén) asui ja maalasi 1880-luvun loppupuolella Pariisissa mutta etsi maalausaiheita myös tavallisen kansan parista suomalaiselta maaseudulta. Hän päätyi asumaan syrjäiseen Ekolan torppaan Keuruulle.Kesällä 1889 hän matkusti torppaan ystävänsä Louis Sparren https://www.hs.fi/haku/?query=louis+sparren kanssa maalaamaan. Kaksikko saunoi iltaisin Ekolan väen kanssa, ja samalla matkalla syntyi Saunassa.Gallen-Kallela maalasi teoksen pienessä saunan porstuassa. Maalaus ei kuitenkaan ole realistinen dokumentti saunomis­tilanteesta, vaan se perustuu maalarin mielikuviin ja kokemuksiin. Mutta housuihin!Suomen kansallismuseosta kerrottiin minulle, että vielä 1900-luvun alussa maaseudulla saunottiin yhdessä ilman vaatteita. Museosta arveltiin, että Akseli olisi pukenut pesijälle housut häveliäisyyssyistä. Samaa epäili amanuenssi Anu Utriainen https://www.hs.fi/haku/?query=anu+utriainen Ateneumin taidemuseosta, jonka kokoelmiin maalaus kuuluu.”Itselläni on käsitys, että isänsä hiuksia teoksessa pesevä tyttö, Ekolan perheen teini-ikäinen tytär, on ehkä ikänsä puolesta joutunut peittämään itseään, koska Gallén ei halunnut maalaukseen eroottista vivahdetta. Teoshan oli tarkoitettu yksityis­kodin seinälle kaikkien katsottavaksi, toisin kuin esimerkiksi Démasquée”, Utriainen sanoi.Démasquée on vuotta vanhempi Gallen-Kallelan maalaus, joka esittää alastonta pariisilaismallia istumassa suomalaisella Keuruun ryijyllä.Saunassa-maalauksen etualalla on nuori alaston tyttö, joka on vielä lapsi ja viaton. Tosin hänkin esiintyy selin ehkä häveliäisyyssyistä.Gallen-Kallelan museon kokoelmapäällikkö Minna Turtiainen https://www.hs.fi/haku/?query=minna+turtiainen kaivoi esiin taidehistorioitsija Onni Okkosen https://www.hs.fi/haku/?query=onni+okkosen teoksen Gallen-Kallelasta, jossa on kuva maalauksen luonnoksesta. Housut ovat mukana myös luonnoksessa. Okkonen kirjoittaa, että toisen puolialastomana esitetyn naisen kohdalla maalari on tehnyt uhrauksen etnografiselle realismille, mikä viittaa mahdollisesti juuri housujen käyttöön.

Mistä mahtanee johtua, että appelsiinien pohjassa on pieni erillinen ja usein omituisen epämuotoinen appelsiinin sisään kasvanut pikkuappelsiini, ”yrpykkä”, niin kuin isäni tapasi tätä appelsiinin kasvainta nimittää? Siinä poimuilee kirpeää appelsiinin kuorta, eikä sitä voi syödä. Asian mysteeriä lisää se, että 70- ja 80-lukujen appelsiineissa ei tätä ”mutaatiota” esiintynyt.