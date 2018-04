Sata vuotta sitten säveltäjä Toivo Kuula sai luodin päähänsä, eikä tappaja koskaan selvinnyt – Pari viikkoa sitten Kuulan tyttärenpoika sai puhelun, joka oli pudottaa hänet sängystä

Sunnuntai

Sata vuotta sitten säveltäjä Toivo Kuula sai luodin päähänsä, eikä tappaja koskaan selvinnyt – Pari viikkoa si

Puupenkeillä ravintolan pöydän ääressä istuu kaksi hieman hämmentyneen oloista miestä. He eivät tunne toisiaan. Kättä on paiskattu vasta puolisen tuntia sitten, ja eteen on saatu oluet. Minkäänlaista riitaa miesten välillä ei ole, mutta silti asetelma on jännittynyt.