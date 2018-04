Sunnuntai

Häpeä tekee Facebookista pikkusievän, mutta vaarallisempaa on se, että häpeä mahdollistaa väkivallan

aamuna lähetin pomolleni sähköposti­viestin, jonka aihekenttään kirjoitin pitkään harkittuani Tilanne. Neutraali sana, joka ei kertoisi mitään, jos joku sattuisi näkemään sen pomon sähköpostilistalla.Viesti alkoi näin: ”En haluais kirjoittaa tätä viestiä, mutta nyt on pakko, kun en tätä enää pysty piilottamaankaan. Olen väsynyt, pelkään että uupumuksen rajalla. --- Nyt oon kotona, yritän lähteä töihin mutta en saa itkua loppumaan. Vapisen.”Olin kyllä yrittänyt, siis piilottaa. Ja yritin edelleen. Kun pomo soitti, vannotin puhelun lopuksi, ettei asiasta missään tapauksessa saisi puhua muille.Nyt jälkeen päin on vaikea tajuta, miksi ei saisi.sitten työpaikalla kävi työelämäkonsultti. Odotukset eivät olleet korkealla, sillä takana oli pettymyksiä. Edellinen konsultti käski kiivetä välillä tuolille seisomaan, jotta saisimme tuoreita näkökulmia. Hän käski myös syödä elefantin pala kerrallaan. Ehdottoman tärkeä neuvo, sillä useinhan työpaikkaruokalassa tekee mieli hotkia norsu kokonaisena ja kärsä edellä.Konsultti laskutti viisauksistaan melkein tonnin tunnilta.Uusi konsultti oli erilainen. Hän kysyi ensitöikseen, mitä ihmiset eniten pelkäävät. Veikkasimme yksinäisyyttä, yyteitä, kuolemaa, läheisen menettämistä ja päätoimittajan hommia.Väärin. Konsultin mukaan ihminen pelkää eniten toisia ihmisiä. Jokainen.Se käy järkeen. Samoja asioitahan sitä pelkää kuin ekaluokkalaisena. Mitä muut sanovat, ottavatko joukkoonsa vai työntävätkö ulkopuolelle? Hyväksyvätkö vai hylkäävätkö?Hyväksytyksi tulemisen toive panee meidät hymyilemään, pöyhkeilemään, ajamaan kainalokarvat ja nauramaan pomon jutuille. Ja pelko hylkäämisestä ajaa vaikenemaan aika monista asioista, ehkä niistä kaikkein tärkeimmistä.Siksi uupumus, erot ja erektio-ongelmat, masennus, muut vakavat sairaudet ja kuolema puuttuvat sosiaalisesta mediasta.Moni selittää tätä vinoumaa huomaavaisuudella. Postaan Facebookiin vain iloisia asioita, koska en halua kuormittaa muita suruillani, he sanovat. En usko hetkeäkään. Häpeä meidät hiljentää, minut ainakin.mistä vaietaan, kertoo kulttuuristamme paljon.Vielä muutama vuosikymmen sitten Suomessa piiloteltiin kehitysvammaisia. Omalla tavallaan ja omaan tahtiinsa kehittyvä lapsi oli perheelle häpeä. Puhuttiin vajaamielisistä ja ajateltiin, että vammainen lapsi on vanhempien syntien palkka. Eli häpeällinen.Niinpä pieniä lapsia lähetettiin laitoksiin tai suljettiin peräkammareihin, piiloon kyläläisten katseilta. Joissain perheissä kehitysvammainen lapsi saatettiin sitoa köydellä kiinni kuin koira.Eikä kaltoinkohtelu ole vain mennyttä aikaa. Turun Sanomat paljasti kaksi vuotta sitten, että Turun kaupunginsairaalassa pahoinpideltiin ja ylilääkittiin pakkohoidossa olleita psykiatrisen osaston potilaita.Kaltoinkohtelu jatkui vuosia ja loppui vasta asian uutisointiin. Miten tämä oli mahdollista? Kahdesta syystä. Siksi, että osastoa ilmiselvästi johdettiin ala-arvoisesti ja Turku tunaroi, kun ei puuttunut asiaan tehokkaasti. Mutta myös siksi, että kyse oli potilaista, joiden sairautta pidetään edelleen häpeällisenä.Psyyken sairauksista vaietaan yhteiskunnassamme yhä. Sen paremmin potilaat kuin omaisetkaan eivät tule julkisuuteen kertomaan, millaista elämä psykoosissa on ja mitä psykiatrisissa sairaaloissa tapahtuu.Samaa ei koskaan voisi tapahtua syöpäosastolla.tasolla hiljaisuus on politiikkaa. Diktaattorit vaientavat valtaan päästyään nopeasti vapaan median, jotta pääsevät päättämään, mistä puhutaan ja miten. Yhtä tärkeää on määrätä vaikenemisen aiheet.Demokratiassa hiljaisuus on hienovaraisempaa. Silti se paljastaa kunkin kansan ja aikakauden arat kohdat ja häpeän aiheet.Suomessa vaiettiin pitkään ensin vuoden 1918 vankileireistä ja myöhemmin ajasta, jolloin olimme rähmällään Neuvostoliiton edessä.Myös huutolaislapset, koulukodeissa kasvaneet nuoret, pakkosteriloidut kehitysvammaiset ja psyykkisesti sairaat joutuivat odottamaan vuosikymmeniä ennen kuin heidän kaltoinkohtelunsa tunnustettiin. Vieläkin on käsittelemättä saamelaisten ja romanien kokema syrjintä, josta ei juuri puhuta edes koulukirjoissa.Aina on helpompi nähdä epäoikeudenmukaisuus kaukana. Raivostumme syystäkin Yhdysvaltain poliisin väkivallasta mustia kohtaan, mutta vaikenemme kuin yhteisestä sopimuksesta siitä, miten paljon vaikeampi romaninimellä on päästä työhaastatteluun kuin niemisenä.sitten on vaikenemisen hinta?Joskus, kuten Turun vanhuspsykiatriassa, se mahdollistaa syrjinnän, riiston ja väkivallan. Joskus se ohjaa rahavirtoja. Söpöys ratkaisee usein, kun ihmiset päättävät, mille taholle lahjoittavat. Syöpää sairastavat lapset saavat (ja toki hyvä niin), käytöshäiriöiset eivät. Rintasyöpätutkimus saa, asunnottomien alkoholistien auttajat eivät.Yksilölle vaikkapa sairaudesta vaikeneminen tarkoittaa yksityisyyttä mutta myös yksinäisyyttä. Vaikenemalla vie myös muilta mahdollisuuden auttaa.Oma pomoni piti suunsa kiinni, tietenkin. Itse lopetin salailun aika pian. Tein liikaa töitä, elämässä tuli vastaan kaikenlaista, väsyin. Siinä ei ole mitään hävettävää.Jos olisin ollut fiksu, olisin puhunut väsymyksestä paljon aikaisemmin.