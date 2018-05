Sunnuntai

Onko Helsingin edustalle mereen päätyneitä pommeja koskaan raivattu, ja voiko niistä olla vaaraa merenkululle?

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime palstalla käsiteltiin ylinopeuden vaikutusta työmatkan onnettomuusriskiin. Eero Immonen https://www.hs.fi/haku/?query=eero+immonen piti laskukaavaa liian yksinkertaistavana ja Torstin vastausta siksi harhaanjohtavana. Kaavassa nopeuden lisääminen viidellä prosentilla kasvattaisi maantie­nopeudessa onnettomuusriskiä 10 prosenttia ja kuolemaan johtavan onnettomuuden riskiä 20 prosenttia.Torsti oli yhteydessä liikennelääketieteen emeritusprofessoriin Timo Tervoon https://www.hs.fi/haku/?query=timo+tervoon . Hän ei pidä kaavasta, joka korostaa suhteettomasti yhtä tekijää onnettomuuksien aiheuttajana – enemmän merkitystä on esimerkiksi päihtyneillä tai muuten epävakailla kuljettajilla.Koska vastauksessa oli kuitenkin kyse yhdestä tietystä kuljettajasta sekä päivästä toiseen samanlaisena toistuvasta työmatkasta, nopeuden kasvattamisen ja onnettomuusriskin suhde saattaisi tässä mennä suunnilleen kaavan mukaan.Tervo huomauttaa, että turvallisinta olisi ajaa liikennevirran mukana suunnilleen samaa nopeutta kuin muutkin.

Pääsiäinen on kevätpäiväntasauksen jälkeisen täydenkuun jälkeinen sunnuntai. Ensi vuonna kevätpäivän­tasaus on keskiviikkona 20.3. ja täysikuu 21.3. Pääsiäinen olisi näin ollen 24.3., mutta yllätys yllätys, se onkin vasta 21.4. Miksi?

Olet aivan oikeassa, että pääsiäinen tosiaan on kevätpäiväntasausta seuraavan täydenkuun jälkeisenä sunnuntaina. Ero syntyy siitä, ettei kirkossa lasketa kevätpäiväntasausta ja täysikuuta samalla lailla kuin kalenterissa.Kun pääsiäisen paikkaa määriteltiin Nikean kirkolliskokouksessa vuonna 325, kevätpäiväntasauksen ja täydenkuun aikoja ei vielä osattu määrittää tarkasti. Niinpä turvauduttiin liki­arvoihin. Silloin määriteltiin, että kevätpäiväntasaus on aina 21.3.Täysikuu puolestaan määriteltiin niin sanotun keskikuun avulla. Se ei ota huomioon kuun soikean radan aiheuttamaa kuun vaiheiden välien vaihtelua, vaan sen ajateltiin kiertävän maapallon ympäri tasaisella nopeudella. Näistä likiarvoista on pidetty kirkossa kiinni, eikä niitä ole päivitetty tähtitieteen kehityksen mukana.Niinpä voi käydä, että laskennollinen, pääsiäisen ajankohtaa määrittävä täysikuu osuu eri päivälle kuin todellinen täysikuu.Näin käy ensi vuonna. Vaikka todellinen kevätpäiväntasaus on 20.3. ja täysikuu 21.3., laskennallinen täysikuu on 20.3. ja kevätpäiväntasaus 21.3. Niinpä pääsiäinen siirtyy seuraavalle täysikuulle ja on vasta 21.4.

Etsin värssyä isänpäiväkorttiin, ja usealta nettisivulta löytyi Sigmund Freudin siteeraus ”Isän turva on lapsen tarpeista voimakkain”. Miten Freud perustelee tämän?

Freudin sitaatti on teoksesta Ahdistava kulttuurimme (1930). Tikkaremmin psykoanalyytikon mukaan se ei viittaa aina fyysiseen isään, vaan pienen vauvan tarpeeseen saada suojeleva ympäristö, joka mahdollistaa eron äidistä.Aivan pienellä vauvalla on suhde ainoastaan äitiin, joka täyttää kaikki vauvan tarpeet. Jo ensimmäisen vuoden aikana lapsi alkaa kuitenkin tehdä eroa äidistä. Tässä kohtaa tarvitaan kolmas taho, ”isä”, jolta lapsi toivoo tukea ja turvaa. Nämä voivat tulla lapsen biologiselta isältä, mutta saman roolin voi ottaa myös lasta suojeleva yhteisö tai ympäristö.Ahdistava kulttuurimme on yhteiskunnallinen teos, joten Freud pohtii siinä myös yhteiskunnan rakenteita. Hänen mukaansa useimpien uskontojen suojelevat isähahmot perustuvat tähän pienen lapsen isän kaipuuseen.

Neuvostoliiton pommittaessa Helsinkiä sodan aikana putosi suuri(n) osa pommeista mereen Helsingin edustalle. Onko näitä räjähtämättömiä pommeja koskaan raivattu systemaattisesti, kuten tehtiin merimiinojen osalta? Voiko kyseisistä pommeista olla vieläkin vaaraa merenkululle, kuten vaikka Tukholman ja Tallinnan matkustajalautoille?

Helsinkiä vuonna 1944 pommittaneissa koneissa tiedetään olleen yhteensä 16 490 pommia. Niistä vain 799 osui Helsingin alueelle ja loput menivät pääasiassa mereen. Mereen osuneista pommeista suurin osa räjähti osuessaan meren pintaan tai jäähän. Räjähdyksistä jäi todisteeksi aukkoja jäässä ja runsain määrin kuolleita kaloja.Osa pommeista jää kuitenkin aina suutareiksi. Räjähtämisen sijaan suutarit vajosivat pohjaan, jossa niitä on epäilemättä edelleen. Niiden määrää ei tiedä kukaan.Tikkaremmin asiantuntijan mukaan vuosikymmenien altistuminen meri­vedelle tarkoittaa sitä, että pommit tuskin ovat enää toimintakykyisiä.Vaarallisia merenpohjan pommit voisivat olla lähinnä silloin, jos niitä mentäisiin sorkkimaan. Mereen ulottuvien rakennustyömaiden kohdalla pommit pitääkin kartoittaa. Näin tehtiin esimerkiksi Vuosaaren satamaa rakennettaessa, mutta sen alueelta ei pommeja löytynyt.Koko merenpohjaa ei kuitenkaan ole raivattu systemaattisesti.