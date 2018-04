Hallitus on lommoilla, perus­suomalaiset hajalla ja demareilla on nyt niin hyvä pelitilanne, ettei sitä voi mitenkään sössiä Sdp lähtee vuoden mittaiselle marssille, ja määränpää on selvä: vappuna 2019 Hakaniemen torilla juhlii pääministeripuolue. Tämä voi hyvinkin toteutua, kirjoittaa toimittaja Unto Hämäläinen.