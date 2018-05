Sunnuntai

Miksi eri maiden alkoholisuositukset vaihtelevat niin paljon?

ystävät! Viimeksi oli puhetta Akseli Gallen-Kallelan https://www.hs.fi/haku/?query=akseli+gallen-kallelan maalauksesta, jossa pesijänaisella näytti olevan housut jalassa. Miksi ihmeessä, kummastelimme.Nimimerkki Mietteissä mielellään https://www.hs.fi/haku/?query=mietteissa+mielellaan jatkaa:”Mielestäni saunomismaalauksessa selitys pesijättären housuille on tarjolla kuvassa itsessään. Saunojat näkyvät katon rajassa, minne lämpö ensin ja parhaiten kohoaa riippumatta rakennuksen tiiviydestä. Tulkitsen kuvaa niin, että housuja käyttävä on pesijän toimeen asettuneena. Saunathan tyypillisesti ovat kylmiä ulko­rakennuksia, joita lämmitetään vain käyttöä varten. Pystyn hyvin kuvittelemaan, että pesijättärellä on ylävartalon korkeudella kuuma, mutta vyötäröstä alaspäin ei niinkään. Pesutoimen vuoksi jalkaterät on toki pakko pitää paljaina, mutta housut ovat tarpeen lämmöksi alaosalle sekä suojaksi katseelta.”Nimimerkki Rohdinpellava https://www.hs.fi/haku/?query=rohdinpellava kirjoittaa:”Tyttö on pesijä eikä saunoja, siksi hänellä on housut jalassa. Suomalaisessa saunakulttuurissa ennen vanhaan maaseudulla piiat pesivät isäntänsä ja muut miespuoliset isäntäperheensä jäsenet saunassa. Joissakin taloissa tämä tehtävä kuului myös vaimolle, tyttärille tai minjalle (eli taloon naidulle pojan vaimolle). Yleensä pesijän vaatetus oli pitkä löysä rohdinpellavapaita, joka ulottui ainakin polveen asti tai puoleen sääreen. Taulussa oleva pesijän yläosattomuus ja housut olivat tosi rohkeaa ja modernia siihen aikaan, kun taulu on maalattu. Saunomisjärjestys lauantai-iltana maaseudulla oli sellainen, että ensin saunoivat talon miehet, sitten talon naiset ja lapset, lopuksi palvelusväki.”

Ostin vapuksi pullon kuohuviiniä. Pullossa oli Britannian terveysviranomaisten suositukset säännölliseen alkoholinkäyttöön: miehet enintään 3–4 annosta päivässä ja naiset 2–3 annosta. Kävin uusimassa ajokorttini vähän aikaa sitten täyttäessäni 70 vuotta. Terveyskeskuslääkäri kysyi alkoholinkäytöstä ja piti kertomaani kahta annosta päivässä aivan liian suurena. Nykyinen Käypä hoito -suositus miehille on kuulemma yksi annos päivässä. Miten voivat eri maiden terveysviranomaiset päätyä näin erilaisiin suosituksiin?

Alkoholisuositukset, kuten muutkin terveyssuositukset, vaihtelevat maasta toiseen jonkin verran. Ei myöskään ole mitään yhtä rajaa, vaan usein määritellään erikseen esimerkiksi kohtuullinen tai korkea riski. Nämä riskirajat taas vaihtelevat esimerkiksi iän, sukupuolen ja muiden seikkojen mukaan.Missään alkoholia ei toki varsinaisesti suositella juotavaksi. Myös vähäisempään alkoholinkäyttöön liittyy terveyden ja mielenterveyden ongelmia, ja alkoholi kohottaa pieninäkin määrinä esimerkiksi syöpäriskiä.Suomessa tutkimusnäyttöön pohjaavat Käypä hoito -suositukset määrittelevät nykyisin, että korkean riskin raja on naisilla noin kaksi annosta päivässä, miehillä kolme.Tämä ei tarkoita, että kaikki vähäisempi olisi terveellistä, päinvastoin. Kyseessä on raja, jonka jälkeen terveydenhuollon ammattilaisilla on velvollisuus puuttua asiaan.Asiaan vaikuttaa myös ikä. Surullinen totuus ikääntymisestä on, että kun veden määrä kehossa vanhemmiten vähenee, alkoholin sietokyky laskee merkittävästi.Siinä missä vanhassa mainoksessa sanottiin, että ”nainen ei voi juoda kuin mies”, voitaisiin myös samalla logiikalla sanoa, että ”60-vuotias ei voi juoda kuin 40-vuotias”.

Urheilukilpailuja seuratessa huomaa, että urheilijat juovat nestettä kaiken aikaa, pidemmissä suorituksissa he myös nauttivat ravintoa. Tavallisilla hölkkääjilläkin on juomapullo usein mukana. Muistelen, että lapsuudessa heinäpellolla vanhempani ja moni muukin vanhempi ihminen kielsi juomasta muutoin kuin ruoka- ja kahvitauoilla. Isäni sanoi, että jano vain pahenee, jos juo vettä. Koska olen huomannut, että ”vanhan kansan viisaudet” useimmiten pitävät paikkansa, niin olikohan tässä tavassa, nesteen (veden) nauttimisen rajoittamisessa, jotain viisautta? Vai olisiko työpäivä ollut tehokkaampi, jos vettä olisi lipitetty kaiken aikaa?

Ennen juotiin väärin, sanoisivat ainakin urheiluvalmentajat.Jo parin prosentin vaje elimistön nesteen määrässä vähentää suorituskykyä noin kymmeneksellä. Nestehukka nostaa sydämen sykettä ja ruumiinlämpöä, joten sekä rasituksen tunne että konkreettiset terveysriskit kasvavat.Urheillessa suositellaankin juomaan niin sanotusti pitkin matkaa, noin litran verran vettä tunnissa. Kun janon tunne ilmaantuu, suorituskyky on jo laskenut.Lyhyellä hölkkäreissulla tätä asiaa ei tietysti tarvitse niin kauheasti stressata, mutta jos esimerkiksi juoksee tai hiihtää pidempiä lenkkejä, kannattaa nestetankkauksesta huolehtia sekä ennen suoristusta että sen aikana ja jälkeen.