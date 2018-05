Sunnuntai

Onko parempi herätä joka aamu kello 7 kuin nukkua pois univelkoja, kun siihen tarjoutuu tilaisuus?

Terve taas

, lukijat, tässä Torsti. Edellisellä palstalla puhuttiin pääsiäisen paikasta. K. R. https://www.hs.fi/haku/?query=k.+r. tiedusteli vielä, miten ortodoksinen kirkko laskee pääsiäisen paikan.Ortodoksisen kirkon tapa pohjautuu samaan Nikean kirkolliskokouksen määritelmään kuin katolisenkin kirkon tapa. Ero syntyy siitä, että katolinen kirkko siirtyi 1580-luvulla noudattamaan gregoriaanista kalenteria, kun taas suurin osa ortodoksisista kirkoista laskee pääsiäisen edelleen vanhemman, noin 11 minuuttia vuodessa edistävän juliaanisen kalenterin mukaan.Vuosituhansien mittaan juliaanisen kalenterin kevätpäiväntasaus onkin nytkähtänyt jo 13 päivää edelle gregoriaanisen kalenterin määritelmästä.Tämän takia suurin osa maailman ortodokseista juhlii pääsiäistä kuun vaiheista riippuen joko samaan aikaan tai yhtä viikkoa, neljää viikkoa tai viittä viikkoa myöhemmin kuin muu kristikunta.Suomessa ortodoksinen kirkko on noudattanut gregoriaanista laskenta­tapaa jo 1920-luvulta alkaen. Vastaavasti ortodoksienemmistöisessä Kreikassa myös katolilaiset ja protestantit viettävät pääsiäisensä juliaanisen kalenterin mukaan.

Suomeen saattaa tulla niin sanottu maakuntahallinto. Löytyykö Torstilta tietoa siitä, kuinka monessa Euroopan maassa ja missä niistä on jonkinlainen ”maakuntahallinto” parlamenttien ja kunnallishallinnon lisäksi? Entä kuinka monessa ja missä niistä ne on valittu vaaleilla?

Kysymykseen vastaaminen ei ole ihan helppoa, koska Euroopan maiden hallintomallit poikkeavat toisistaan melkoisesti. Esimerkiksi Itävalta on liittovaltio, jonka osavaltioiden vertailu Suomeen suunniteltuihin maakuntiin ei ole varsinaisesti mielekästä.Karkeasti voi todeta, että EU-maista neliportainen hallintomalli on Belgialla, Espanjalla, Italialla, Puolalla, Ranskalla ja Saksalla. Niissä on kunnan ja valtion välissä kaksi tasoa. Esimerkiksi Espanjassa on 17 itsehallintoaluetta, 50 maakuntaa ja 8 176 kuntaa.Kolmeportainen malli, jossa kunnan ja keskushallinnon välissä on yksi taso, on käytössä Alankomaissa, Itävallassa, Kreikassa, Romaniassa, Ruotsissa, Slovakiassa, Tanskassa, Tšekissä ja Unkarissa.Kaksiportaista mallia, jossa on vain kunnat ja keskushallinto, edustavat Bulgaria, Irlanti, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Viro ja toistaiseksi siis myös Suomi.Kolmiportaisten järjestelmien keskimmäisillä portailla on yleensä laissa määrätyt tehtävät ja toimivalta, vaaleilla valitut päättäjät sekä tietty taloudellinen itsemääräämisoikeus, joka vaihtelee vahvasti. Poikkeus sääntöön on Italia, jossa provinssien suorista vaaleista luovuttiin vuonna 2014.Neliportaisten mallien kolmas taso muodostuu joko liittovaltioiden osavaltioista tai isojen yhtenäisvaltioiden alueista tai maanosista. Myös niissä päättäjät valitaan pääosin vaaleilla.Lisäksi osassa maista on alueita, joiden asema poikkeaa muusta maasta, esimerkiksi Portugalin Madeira tai Suomen Ahvenanmaa.Oma kysymyksensä on Britannia, jossa hallintotasojen määrä vaihtelee maan eri osissa. Pohjois-Irlannissa, Skotlannissa ja Walesissa on lainsäädäntövaltaiset alueparlamentit, mutta Englannista vastaava taso puuttuu.Tarkempaan vertailuun voi tutustua Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusta Maakuntaitsehallinto, jonka löytää verkosta osoitteesta kaks.fi/julkaisut/maakuntaitsehallinto/.

Onko parempi pitää jatkuvasti säännöllinen heräämisrytmi esimerkiksi kello 7 joka aamu vai nukkua univelkoja pois silloin, kun on tilaisuus, esimerkiksi vapaapäivinä 8:aan tai 9:ään? Menen tyypillisesti nukkumaan 23:n ja 24:n välillä.

Univelat kannattaa kuitata pois, neuvoo unitutkija. Usein arkiöistä kertynyttä univelkaa ei kuitenkaan pysty kuittaamaan täysimääräisesti pois vapaapäivinä.Paras ratkaisu olisikin varata yöunille jatkuvasti sen verran aikaa, ettei univelkaa synny. Jos aamulla on arkisin välttämättä herättävä tiettyyn aikaan, helpointa lienee pitää heräämisrytmi jatkuvasti säännöllisenä, varata unentarpeen täyttävät tunnit unelle ja käydä iltaisin nukkumaan itselleen luontaisen aikaikkunan mukaan.Heräämisrytmi on hyvä keino säännöllistää uni-valverytmiä ja tahdistaa sisäistä kelloa. Sisäisen kellon tahdis­tuessa uni virkistää paremmin.

Missä ja milloin on ollut Suomen lyhin linja-autoreitti päätepysäkkien välillä?

Tikkaremmin linja-autoasiantuntijoiden mukaan lyhin säännöllinen bussilinja on luultavasti ollut Helsingissä vuosina 1964−1971 liikennöity linja, jonka numero oli ensin 100 ja myöhemmin 11. Sitä ajettiin raitiovaunu 10:n päätepysäkiltä Invalidisäätiölle. Linjan pituus oli noin 700 metriä.Nykyisistä linjoista asiantuntija ar­vioi lyhyimmäksi Helsingissä pikkubussilla ajettavan linjan 817 eli Vuosaaren metroasemalta Kallahteen. Sen pituus on noin 1,2 kilometriä.