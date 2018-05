Venäjän suur­lähettiläällä on tunne­side Suomeen, eikä se liity diplomatiaan – Pavel Kuznetsov kertoo HS:lle, mitä Moskova ajattelee naapuri­suhteen tilasta ja mitä tapahtui Helsingissä vuonna 1981 Tehtaankadulla on suurlähettiläs, joka asui Suomessa jo 1980-luvun alussa. Pavel Kuznetsovin mukaan maiden väliset suhteet ovat nyt niin hyvät kuin tässä maailmantilanteessa on mahdollista.