Sunnuntai

Miksi ihmiset pitävät valaisinta ikkunalaudalla?

Rakkaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ystävät! Viimeksi oli puhetta alkoholiannosten määrää koskevista suosituksista eri maissa. Eräs lukija ihmetteli eroja nimenomaan Britannian ja Suomen välillä.Vastauksessani oli puute, josta muutama huomaavainen lukija huomautti: alueellista vaihtelua selittää myös se, että alkoholin annosyksikkö on määritelty eri tavalla eri maissa. Totta tosiaan!Briteissä yksi alkoholiannos sisältää 10 millilitraa sataprosenttista alkoholia, kun taas Suomessa yhdeksi annokseksi katsotaan noin 15 millilitraa.”Tämä ei toki selitä eroa kokonaan, mutta on iso tekijä. Britit eivät tietenkään halua käyttää mitään samoja mittayksikköjä kuin muut sivistysmaat. Sehän olisi täysin brutaalia”, Sini Strandman https://www.hs.fi/haku/?query=sini+strandman kirjoittaa. Risto A. Paju https://www.hs.fi/haku/?query=risto+a.+paju mainitsee eron näkyvän luonnollisesti myös juomamitoissa.”Brittiläinen väkevä shotti on vain 2,5 cl suomalaisen neljän sijasta. Elokuvien tuplaviskit eivät siis ole juurikaan suurempia kuin meikäläiset normiannokset.”Kiitos tarkkaavaisuudesta myös Hannelelle https://www.hs.fi/haku/?query=hannelelle Timolle https://www.hs.fi/haku/?query=timolle ja Jormalle https://www.hs.fi/haku/?query=jormalle

Pian alkaa taas kova poru kauniista lupiineista, jotka peittävät rumia teiden penkereitä. Lupiini kun ei ole kotoperäinen. Mikä on kotoperäinen kasvi? Kuka sen on päättänyt? Onko se kenties ollut jo ennen jääkautta täällä vai milloin ja miten se on tullut Suomeen?

Kun puhutaan alkuperäisistä tai kotoperäisistä suomalaisista kasveista, tarkoitetaan kasveja, jotka ovat tulleet Suomen alueelle viime jääkauden jälkeen.”Ne ovat levinneet meille omin neuvoin itse, luonnollisesti ihmisistä riippumatta”, määrittelee Luonnontieteellisen keskusmuseon yli-intendentti Henry Väre https://www.hs.fi/haku/?query=henry+vare ”Määritelmä on kansainvälinen, ja kullakin maalla on omat kotoperäiset lajinsa.”Viimeisin jääkausi Suomessa päättyi runsaat 11 000 vuotta sitten. Ensimmäisten joukossa Suomen alueelle levisivät muun muassa koivu ja mänty.Vieraslajiksi kutsutaan lajia, joka on levinnyt Suomeen ihmisten mukana tahallisesti tai tahattomasti. Kaikki vieraslajit eivät ole haitallisia, mutta esimerkiksi mainitsemasi lupiini kuuluu haittakasveihin. Sen koetaan aiheuttavan haittaa niin sanotulle alkuperäiselle ekosysteemille. Lupiini tuli Suomeen 1800-luvulla.Pitää toki muistaa, että oikeastaan lähes kaikki ympärillämme on tavalla tai toisella ihmisen muuttamaa, joten paluuta mihinkään alkuperäiseen tilaan ei ole.Käytännössä ympäristömme olisi monelta osin köyhempi ilman muualta tulleita tulokkaita – sama pätee tietysti niin kasveihin, eläimiin kuin ihmisiin.

Mitä voimme tehdä kun ”Ei mainoksia” -kyltti postilaatikossamme ei toimi? Onko mitään muuta neuvoksi kuin että teippaamme jeesusteipillä postilaatikon kiinni? Asumme puoli vuotta muualla, eikä ole yhtään kiva, kun keväällä Suomeen palatessa eteisessä on metrin korkuinen pino mainoksia!

No se ei totisesti ole mukavaa. Syy voi olla kielitaidossa: mainosten jakaminen on raskasta ja huonosti palkattua työtä, jota tekevät nykyisin enimmäkseen maahanmuuttajat.Olen itse ollut kyseisen ongelman edessä toistuvasti. Ensin päättelin, että vanha tarra on jollain tapaa muuttunut näkymättömäksi lehdenjakajalle. Laadin uudemman kyltin, joka oli suurempi ja jossa luki vielä tarkennuksena ”eikä ilmaisjakelua”.Tämä auttoi, mutta senkin jälkeen yhden yrityksen lehdet tulivat sinnikkäästi luukusta. Soitin yritykseen ja pyysin heitä lopettamaan. Tämä ratkaisi ongelman lopullisesti.

Illalla kaupungilla kulkiessa huomaa nopeasti, että varsinkin vanhoissa kerrostaloissa, joissa on leveät ikkunalaudat, hyvin monissa ikkunoissa palaa ikkunalaudalle asetettu lamppu. Lamppuja näkee useita lähes jokaisen talon ikkunoissa, niin että selvästikin kyse on laajalle levinneestä tavasta, mutta itseäni se kummastuttaa, kun en tiedä taustoja. Miksi ihmisillä on tapana laittaa ikkunalleen lamppu? Huoneen valaisemisesta ei voi olla kyse, koska monesti lamppu näyttää olevan verhojen ja ikkunan välissä eli se ei valaise itse huonetta.

Ihminen on jännittävä olento. Joskus kaupungilla liikkuessani olen miettinyt samaa.Toisaalta: valaisin ikkunalaudalla ei poikkea kovin paljon siitä, että ikkunaan laitettaisiin lyhty merkiksi kotona olemisesta.Syy käytäntöön lienee useimmiten tunnelmallinen. Lamppu näyttää kivalta sekä sisälle että ulospäin, vaikka sitä ei käytettäisi varsinaiseen valaisemiseen. Verhojen ja kasvien lisäksi se on myös ainoita tapoja tuoda yksityistä tilaa esiin kantakaupungissa.Joskus lamppu voi olla merkki siitäkin, että joku kasvattaa yrttejä tai muita kasvikunnan tuotteita ikkunalaudalla.