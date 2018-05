TM kertoo nyt maastureista ja muistisairauksista – terveysjutut tulivat tekniikkalehden sivuille, ja se jakaa lukijakuntaa

Sunnuntai

viime viikolla kolumnissa siitä, ovatko ihmissuhteet ja terveys edelleen ”naisten hömppää”. Miten miehet saisi kiinnostumaan hyvinvoinnista?Naisilla on naisten lehdet, mutta miesten lehdistä tulee mieleen ihan toinen asia. Miehille tarkoitetut elämäntapalehdetkin ovat menneet Suomessa nurin yksi toisensa jälkeen.Eräs asia oli jäänyt huomiotta. Sain siitä palautetta.On nimittäin yksi pitkäikäinen, miesten suosima julkaisu, joka on alkanut tehdä sivuilleen terveysjuttuja.Käyn ostamassa lehden. Sen tuoreimmassa numerossa käsitellään kiihtyvyyttä, ajovalojen kantamaa, maailman nopeinta maasturia – ja muistisairautta. Heti jutun alussa on otettu kohderyhmä huomioon. Lähteekö nyt ajokortti, juttu kysyy.Vastaanotto lukijoiden keskuudessa on ollut kahdenlaista, lehden toimituksesta kerrotaan: ”mitä te tämmöisiä kirjoittelette” ja ”hyvä, kun kirjoittelette tämmöisiäkin”.Muistisairauksien lisäksi lehdessä on kirjoitettu masennuksesta, uniapneasta, robottiavusteisista eturauhasleikkauksista, kannabiksesta ja kuolemasta.Jos terveysaiheiden suosio kasvaa, lehden nimeä ei onneksi tarvitse muuttaa. TM voi olla myös Terveyden maailma.