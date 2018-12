Sunnuntai

Vuoden luetuimmat jutut: Pahan paikka

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2018. Valokuvassa on puukko, jonka tuppeen on merkitty maalarinteipillä hinta: kaksi euroa. Puukko on ostettu Vanhan Vaasan sairaalan lähellä olevalta kirpputorilta. Sen hankki sairaalan potilas.