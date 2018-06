Sunnuntai

Imeytyykö kuplavesi elimistöön paremmin kuin tavallinen vesi?

Terve

Nimitys

Myös

http://facebook.com/torstintikkaremmi

taas, lukijat, tässä Torsti.Kitkat-pelin muistelu edellisellä palstalla toi runsaasti palautetta. Vastaavaa kiven tai kuulan heittämiseen perustuvaa peliä on ilmeisesti pelattu ympäri Suomea: vastauksia tuli niin Oulusta, Iistä, Elimäeltä, Yli-Iistä kuin Oulunkylästäkin. Onpa peliä harrastettu 1980-luvun alussa Helsingin keskusvankilassakin.Edelleen sitä harrastetaan ainakin Oulunkylän siirtolapuutarhassa.Kitkat ei ollut tuttu yhdellekään vastaajalle, mutta rakkaalla lajilla on monta nimeä: peliä on kutsuttu muun muassa kikkaheitoksi, kikkaamiseksi, kuulakampiksi, kuulan moniotteluksi, kymmenotteluksi ja vastakkaiseksi.Pelivälineenä on käytetty kiveä tai pyöreää rautakuulaa, jonka paino on ollut tyypillisesti 3–4 kiloa.Heittoja on ollut yleensä kymmenen: normityöntö oikealla kädellä, sama vasemmalla, pukkaus kaksin käsin rinnalta eteenpäin, heitto kaksin käsin pään yli eteen, heitto jalkojen välistä kaksin käsin eteen, heitto kaksin käsin pään yli taakse, heitto kaksin käsin jalkojen välistä taakse, heitto oikealla kädellä oikean jalan takaa eteen, sama vasemmalla vasemman jalan takaa ja lopuksi kaksin käsin jalkojen välistä eteen. Viimeinen, jossain versioissa ”kikaksi” kutsuttu heitto on saatettu uusia, jos tilanne on muuten ollut tasan.Melko nokkelaa on ollut korvata pistelasku viivalla, jonka luota ensimmäinen heitto on heitetty. Vastustajat ovat heittäneet aina vastakkaisiin suuntiin, joten siitä, kummalle puolelle viivaa kuula lopuksi on jäänyt, on saattanut päätellä voittajan.pohdinta terveellisimmästä ammatista poiki palautetta, mutta käsitellään sitä ensi kerralla, jotta jää tilaa uusillekin kysymyksille.Ei ole, arvioivat tikkaremmin ravitsemusasiantuntijat. Vaikka kuplien on havaittu nopeuttavan alkoholin imeytymistä, tämä ei päde veden imeytymiseen, koska vesi ja alkoholi imeytyvät elimistöömme eri mekanismeilla.Asiantuntijat eivät keksineet mitään tapaa, jolla kuplat voisivat tehostaa veden imeytymistä. Kuplista saattaa sen sijaan olla jopa haittaa, sillä ne nopeuttavat juoman siirtymistä mahalaukusta ohutsuoleen. Nopeasti liikkuva kuplavesi ehtii todennäköisesti imeytyä elimistöömme vähemmän kuin hitaammin etenevä kuplaton vesi.Valitettavasti olet tainnut hieman liioitella elvistellessäsi. Henkilöliikenteessä käytettyjä rautatieasemia ja seisakkeita on tosiaan eniten pääkaupunkiseudulla: Helsingissä 16, Vantaalla 14 ja Espoossa 8. Seuraavaksi eniten, kuusi asemaa, on kuitenkin Kotkassa ja Savonlinnassa. Viittä asemaa ei ole yhdessäkään kunnassa, mutta neljän kerhoon pääsevät Järvenpään lisäksi Hanko, Hausjärvi, Kirkkonummi, Kouvola, Lahti, Porvoo ja Raasepori.Jos laskuun otetaan mukaan myös tavara-asemat ja ratapihat, kärjessä ovat edelleen Helsinki ja Vantaa, joilla on molemmilla 20 asemaa. Niiden jälkeen tulevat Kouvola (16), Lappeenranta (13), Kotka (11), Joensuu (10) ja Pieksämäki (9) sekä Espoo, Iisalmi ja Kuopio (8 jokaisessa).Ihminen on ollut muille pedoille uhka jo kauan ennen tuliaseiden kehittämistä. Vaikka yksittäinen ihminen on karhuun tai suteen verrattuna heikko, varustautunut ihmisjoukko on kukistanut paljon itseään voimakkaampia eläimiä yhteistyöllä jo kivikaudelta lähtien.Euroopassa karhuja ja susia on metsästetty vuosituhansia, tuliaseillakin jo useampia satoja vuosia. Niinpä ne ovat oppineet varomaan ihmistä. Tieto ei välttämättä ole geneettistä, vaan poikaset voivat myös omaksua sen emoiltaan.Alueilla, joilla petojen kontaktit ihmiseen ovat olleet vähäisempiä, pedot eivät aina väistä yhtä innokkaasti. Esimerkiksi jääkarhut ja Pohjois-Amerikan pohjoisosien karhut eivät ole ihmisen suhteen yhtä arkoja kuin eurooppalaiset serkkunsa.