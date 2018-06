Sunnuntai

Kalamiehen luoto

Kalamiehen luoto Helsingin edustalla on pieni saari, joka oli iso uutisaihe 2000-luvun alussa. Kalastaja Mika Norring ja Helsingin kaupunki taistelivat sen omistuksesta. Sitten lieskat löivät luodolla ja Norring tuomittiin tuhopoltosta. Nyt hän yrittää myydä Katajanokanluotoa kovaan hintaan.

Matka Kaivopuistonrannasta Katajanokanluodolle kestää Mika Norringin kalastusveneellä vain muutaman minuutin, mutta Norringin ja luodon yhteinen taival on kestänyt jo 17 vuotta. Nyt luoto on ollut yli vuoden myynnissä. Lähtöhinta on miljoona euroa.