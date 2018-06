Sunnuntai

Pettymys pyhällä maalla

Miltä tuntuu muuttaa mielensä asiassa, johon on uskonut 30 vuotta? Asiassa, jonka puolesta on puhunut koko aikuisikänsä. Asiassa, jota on pitänyt pyhänä, Raamatussa kerrottuna totuutena. Asiassa, jossa vain ani harvat pystyvät muuttamaan ajatteluaan ja korjaamaan mieli­pidettään.