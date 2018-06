”Millainen ihminen minusta olisi tullut, jos olisin jäänyt Istanbuliin”, pohtii kansanedustaja Ozan Yanar ja äänestää Turkin vaaleissa jälleen presidentti Erdoğania vastaan

Sunnuntai

”Millainen ihminen minusta olisi tullut, jos olisin jäänyt Istanbuliin”, pohtii kansanedustaja Ozan Yanar ja ä

Turkin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yanar

Yanar

Ei

Ozan

Wanhan

Vaan

Vihreiden