Sunnuntai

Minä olen se lenkki, joka ei jatka maanviljelyä sukutilalla – asia tuntuu samaan aikaan haikealta ja helpottav

Noin

Kävin

Kaupunkilainen

Olen

Kaupungeissa

50 000 suomalaista maatilaa on lopettanut toimintansa sen jälkeen, kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi tammikuussa 1995. Tasaisella vauhdilla se tarkoittaisi, että EU-aikana on sammutettu valot noin kuudelta maatilalta joka päivä.Joukossa on isoja ja pieniä tiloja kaikkialta Suomesta. Pellot myydään tai vuokrataan toiselle yrittäjälle.Suomi on jo pitkään ollut moderni maa, mutta monessa suvussa ja perheessä siteet maatalous­yhteiskuntaan katkeavat vasta nyt. Kyseessä on iso muutos niille, jotka sen kokevat.yhdellä lopettaneella tilalla kesäkuun alussa. Synnyinkodissani.Etelä-Pohjanmaan lakeudella puhalsi poikkeuksellinen näky, hiekkamyrsky. Oli historiallisen kuivaa, vettä oli satanut viimeksi toukokuussa. Edelliskesä puolestaan oli ollut ennätyksellisen kylmä ja märkä. Maailma voi muuttua, mutta maanviljelyssä sää määrää yhä kaikesta.Oikein vanhat suomalaistilat ovat olleet samojen sukujen hallussa ainakin 1400-luvulta saakka. Niihin verrattuna kotitilani on nuori. Sitä on viljelty 1900-luvun alusta vuosisadan lopulle. Kolme sukupolvea ennen minua.Kun syntyy maatilalle, syntyy tiettyyn ketjuun. Tiedän, miten maatalon töitä tehdään, ja kotitilalla kulkiessani pystyn helposti kuvittelemaan, millaista elämä oli joskus aikaisemmin.Tallessa on tilan ensimmäisen isännän, isoisäni isän, kirjanpitoa. Tummissa vihkoissa on merkintöjä karjanhoidosta ja maidon rasvaprosenteista. Esi-isä, täyskaimani, vaikuttaa olleen tarkka mies. Hänen merkintöjään lukiessani sata vuotta tuntuu silmän­räpäykseltä.Käy kuten aina. Alan tuntea mielessäni pienen pistoksen: tämän tilan taru päättyy minuun.ystäväni kysyi, miltä tuntuu olla se suvun jäsen, joka ei enää jatka kotitilan viljelyä.Vastauksessani oli kaksi osaa.Ensinnäkin luopuminen tuntuu haikealta. Maatila on paljon muutakin kuin elinkeino. Sen mukana kulkee ripaus suvun ja Suomen historiaa.Mutta haikeutta voimakkaampi tunne on suuri helpotus. Takavuosina tilan jatkajaksi määrättiin joku lapsista, usein vanhin poika. Minua ei ole määrätty mihinkään.Olen päässyt helpolla. Olen väistänyt koko EU-ajan myllerryksen, joka on jatkunut suomalaisessa maataloudessa 23 vuotta ja joka kiihtyy yhä.Suomessa on nyt noin 50 000 maatilaa, ja määrä jatkaa laskuaan. Suomalaiset tilat ovat edelleen eurooppalaisessa mittakaavassa pieniä. Nyt tilojen koko kasvaa. Se vaatii viljelijöiltä isoja investointeja ja lujaa maa­uskoa. Kasva, erikoistu tai lopeta.Monen yksilön kohdalla muutos sattuu kipeästi, mutta yhteiskunnan tasolla se tuntuu myös järkevältä. Maatalous tehostuu.Viljelijöiksi jäävät taitavimmat ja innokkaimmat tyypit. Ehkä myös onnekkaimmat ja optimistisimmat.elänyt puolet elämästäni maaseudulla ja puolet kaupungeissa. Juureni ovat yhä eteläpohjalaiset, mutta kotonani olen Helsingissä.Kaltaiselleni ihmiselle Suomi ei ole joko–tai, maaseutu vastaan kaupunki. Se on molemmat.Ajattelen, että Suomi tarvitsee sekä omavaraista maataloutta että voimakkaan pääkaupunkiseudun, jonka kehitystä ei väkisin jarruteta.Maalla käydessäni en niinkään sure ajatusta siitä, etten jatka kotitilaa. Enemmän suren suurempaa autioitumisen tunnetta. Vielä vähän aikaa sitten maaseutu tuntui aivan konkreettisesti rakentuvan ja kehittyvän. Pieniinkin pitäjiin nousi kouluja, kunnantaloja ja pankkeja. Nyt niissä pannaan lappua luukulle. Se tuntuu pahalta.Mitä maaseudulla tapahtuu 20 seuraavan vuoden aikana? Ja mitä asialle voi tehdä?Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä julkaistiin hiljattain tutkimus, jossa yritettiin vastata kysymykseen, onko kaupungistuminen maaseudun turma.Vastaus oli vaikeaselkoinen. Muuttoliike kyllä mullistaa Suomea, mutta kaikkein harvimmin asutun maaseudun väestönkehitykseen kaupungistumisella on ollut vain vähän vaikutusta. Tutkijatkin tuntuivat olevan vasta työnsä alussa.ja maaseudulla on kyse yhdestä Suomesta, jolla on yksi iso ongelma: paljon lääniä, vähän väkeä. Puuttuu elinvoimaa.Tämä ongelma ei ole uusi. Se on tunnettu jo 269 vuotta.Vuonna 1749 Ruotsi-Suomi teetti valtakunnassa ensimmäisen modernin väestölaskennan, ja tulos oli järkytys. Koko valtavassa Suomessa asui vain runsaat 400 000 ihmistä. Verotulojen ja sotajoukkojen lähteeksi luultu maa olikin tyhjää täynnä.Väkiluku oli valtiosalaisuus. Sitä ei haluttu antaa vihollisten korviin.Tuon ajan virkamiehistö ryhtyi töihin. Väestötilastojen avulla ryhdyttiin miettimään työvoiman saatavuutta eri alueilla ja selvittämään syitä siihen, miksi suomalaisia lähti niin runsaasti siirtolaisiksi ulkomaille.Joskus 1700-luvun puolivälissä myös varhaisin tunnettu esi-isäni asettui kotiseudulleni ja perusti sinne maatilan. Siitä asti sukuni on viljellyt maata.Ja viljelee edelleen. Vanhan kotitilani maat osti pikkuserkkuni, jonka riuskaa otetta ja rohkeutta ihailin taas kotona käydessäni.Näin tämän piti mennä. Minä en pärjäisi hänen työssään päivääkään.