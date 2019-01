Sunnuntai

Iso O

Iso O Miksi naiset saavat vähemmän orgasmeja kuin miehet? Yksi syy on ylitse muiden: naisten on vaikea keskittyä seksiin. HS:n orgasmikyselyyn vastasi yli 7 000 naista. Ällistyttävää ja maailmallakin ainutlaatuista, hehkuttaa tutkija Osmo Kontula.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2018 ”Taivaallinen on se jälkifiilis; lämmin miehen iho siinä lähellä, pientä raukeaa silittelyä, sitten ehkä yhteinen suihku...” Näin kuvaa orgasmin jälkeistä oloaan 74-vuotias nainen. Hän on yksi HS:n orgasmikyselyyn osallistuneista.