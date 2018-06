Sunnuntai

Maalaiset kuvittelevat, että lähiössä kasvaminen oli ankeaa – juureni ovat A-rapun kolmoskerroksessa

Leikittiin

Jos

Kun

Työkaverini

Voi

Olen

työkaverin kanssa sanoilla. Mietittiin, mitä ne meille merkitsevät.Lapsuuden­koti? Talo. Mieluiten puu­talo.Juuret? Aina maalla. Kun joku lähtee juurilleen, hän menee ehkä Karjalaan ja etsii sieltä nurmettuneet rauniot.Lapsuuden­maisema? Pelto­aukea, järvi tai metsää. Joka tapauksessa aina luontoa.Molemmille tuli sanoista mieleen ihan samat asiat. Noin minäkin ajattelen, vaikka omalla kohdallani mikään noista ei pidä paikkaansa.minä matkustan juurilleni, lähden helsinkiläiseen lähiöön. Seison kerros­talon edessä. Katson ylös ja osoitan ikkunoita. Siellä ne rehottavat, minun juureni, kolmannessa kerroksessa, A-rapussa. Tuolla on minun ikkunani.Vaikka eihän ikkuna sillä tavalla ollut oma, että vuokrallahan se asunto oli. Lapsuuden­kotini onkin oikeastaan vain lapsuudenhuoneisto. Sen muotoa on paljon vaikeampi kuvailla kuin kokonaista taloa.Lähiössä kasvaneiden ei juuri koskaan kuule muistelevan juuriaan. Ei ole tapana kuvailla haikeasti lapsuudenkotia ja maisemaa. Sellaiselle puheelle ei kerta kaikkiaan tunnu olevan paikkaa. Jos alkaisin kehua asvalttia, ostaria ja hiekkalaatikkoa, maalaiset varmaan luulisivat, että piruilen.Maalaiset kuvittelevat, että lähiössä kasvaminen oli ankeaa. Maaseutua pidetään romanttisena ja lähiötä karuna. Ei pidä paikkaansa! Ei se niin ole!Oikeasti myös lähiöläinen muistelee nostal­gisesti lapsuuttaan. Niissäkin muistoissa on tuoksuja, ääniä, näppi- ja perstuntumaa. On pelottavia ja rakkaita paikkoja. Ihan samanlaisia ­asioita kuin maalaisellakin.työkaverini rentoutuu, hän kuvit­telee itsensä maalle, kotitalon rappusille istumaan, niin kuin pienenä. Se on se juttu, jota maalaisten lapsuuskuvissa paljon näkee.Ihan samalla tavalla lähiössä istuttiin rappukäytävän edessä kiviportaalla. Vaihdettiin kiiltokuvia. Muistan sen aurinkoisen päivän, kun oli saanut ensi kertaa keväällä laittaa polvi­sukat jalkaan. Kiviporras oli vielä kylmä. Äiti huusi ikkunasta, että pois siitä portaalta istumasta, saat kohta virtsatietulehduksen.Valokuvia ei otettu.kertoo, miten hän maalla käydessään taas huomasi sen kohdan, josta lumi aina ensimmäisenä sulaa pois. Ihan sama kohta kuin lapsuudessakin. Niinpä. Pälviä minäkin rakastin, sitä miten asvaltti paljastui lumen alta. Muistan, miltä kuiva asvaltti ja hiekoitus tuoksuvat auringonpaisteessa.Nurmikko oli lumen alta paljastuessaan inhottavampi kuin asvaltti. Se oli niljakas ja luisti jalan alla, tunnen sen yhä. Heti tulee huono omatunto. Nurmikolla ei olisi saanut kulkea. Se oli aidattu rautalangalla. Siihen oli tökätty kylttejä, joissa oli keltaisella pohjalla punainen kämmenen kuva ja mustalla kirjoitettu: Älä tallaa nurmikoita. Jos talloi, talonmies ajoi takaa.Ei, meillä ei hiihdetty kouluun. Koulussa ei hiihdetty lainkaan. Mutta kadulta aurattuja lumia ei silloin viety pois, ne kipattiin pihalle. Niihin sai tehtyä hienoja lumilinnoja.Entäs pihapiirin rakennukset ja naapuritalot. Noh. Etupuolella oli puisia kerrostaloja, kaupungin vuokra-asuntoja. Takapihan toisella puolella olevassa kerrostalossa oli omistus­asuntoja. Meidän talo oli eläkeyhtiön vuokra­talo. Näiden talojen lapset eivät leikkineet keskenään. Puutalojen lapset olivat pelottavia, alatalon lapset koppavia. Molemmat kiusasivat.Ei, en ole lapsena lypsänyt. Eläimiä ei tarvinnut pelätä. Mutta kun kulki metsän halki, piti varoa munaukkoja eli itsensäpaljastajia. Siksi koulussa urheilutunneilla suunnistettiin pareittain, eikä kävelytieltä saanut poiketa pusikkoon., voi, ei ole lapsuudenmaisema enää ennallaan. Maalaiset valittavat sitä, miten pellot on paketissa, väki vähentynyt ja niin paljon purettu pois. Jokainen ihminen tuntuu kuin omistavan oman lapsuudenmaisemansa. Tuntuu pahalta, kun sitä on rikottu. Kaikki uusi on jotenkin väärin.Niin se on meillä lähiössäkin.Kun lapsena työnsin pään ulos huoneeni ikkunasta, saatoin nähdä ostoskeskuksen ja lisäksi kuusi kauppaa! Oli kukkakauppa, lahjatavaraliike, lihakauppa, maitokauppa ja useampikin Elanto ja Hokki.Nyt ovat pikkukaupat kuolleet niin kylissä kuin kivijaloissakin. Lähiössä ostari on purettu. Puiset kerrostalot paloivat. Tilalle tuli tiilitaloja. Minun ikkunastani näkyisi nyt uusi, hieno kulttuurikeskus.Kotilähiöni on keskiluokkaistunut. Gentri­fikaatio on tuonut sinne luovan keskiluokan edustajat, jotka elvistelevät alueen viehättävyydellä: Maunula on uusi Berliini. Pah. Se kiukuttaa minua ja berliiniläisiä. Mitä he siitä alueesta muka tietävät.Toisaalta: mitä minä siitä tiedän? Ei lähiöläinen käy vuosittain juurillaan muistelemassa ja päivittelemässä maiseman muutoksia.Kukaan ei kehu kesäloman alla, että nyt lähdetään kotiseudun kerrostalomaisemaan viettämään laatuaikaa. Eihän sellainen yleensä ole edes mahdollista.Maalaisethan voivat jättää kotitalon tyhjilleen, odottamaan sukua lomalle. Lähiöissä ­eivät rapistuneet asunnot odota. Joka huoneistoon tulee uudet asukkaat tai talo puretaan pois.Kun lähdetään, ei jälkeen jää mitään omaa. Ellei sitten lasketa avaimella tehtyjä raapustuksia kellarin metalliovessa. Verkkokellari ja autotalli on tyhjennettävä toisten tavaroille. Ei siellä ole mitään aittaa, josta lapsenlapset voivat kaivaa isoisän perinnekaluja ja puisia kiuluja.Maalaisilla voi olla nimi, joku Alatalo, joka muistuttaa juurista. Minun sukunimeni voisi olla kadun mukaan Rajametsä. Talon omistajan mukaan olisin Anna-Stina Varma. Lapsuuden kaverit kyllä muistetaan paikan mukaan. On Postitalon Anne, Olli Ostarintaka ja Rivarin Markus, aikuisenakin.käynyt katsomassa kotitaloani, se on yhä niin sama kuin ennen. Juuri tuon saman parvekkeen alle olen mennyt piiloon. Miten pieni se tila onkaan. Tuon vaahteran lehtiä olen kerännyt ja tuohon portaaseen kaatunut.Näitä paikkoja asuttavat nyt toiset, eivätkä he tiedä, miltä näissä samoissa puitteissa näytti, kun äidit vielä käyttivät korsetteja ja teineillä oli aina rasvainen tukka ja leveät lahkeet.He eivät tiedä, että juuri tuossa kohtaa kellarikäytävässä poika pussasi tyttöä ja puristi kipeästi, kun valot sammuivat. Sen tiedän vain minä. Ja ehkä yks toinen. Nyt siellä kasvavat jonkun toisen juuret.