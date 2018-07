Sunnuntai

Minne kaikki maailman pöly menee?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti. Juhannuksena palstalla pohdittiin, millaista mäkeä on raskainta polkea. Pauli Kyllönen https://www.hs.fi/haku/?query=pauli+kyllonen huomautti, että mikäli pyöräilijä lähtee ilman alkuvauhtia, loivana alkava ja myöhemmin jyrkkenevä mäki on luultavasti helpompi, sillä loivassa osuudessa ehtii hieman kiihdyttää.Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Pienet vauvat huutavat lentokoneessa korvakipujen vuoksi tuon tuosta. Kylläpä tuota itsekin saa nieleskellä ja lentosukkia käyttää oloa helpottaakseen. Minkä vuoksi matkustamon ilmanpainetta ei voida pitää maanpinnan ilmanpainetta vastaavana? Hyvin vakava syy siihen täytyy olla, kun menee matkustajien hyvinvoinnin edelle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jotta lentokoneen matkustamoon saadaan luotua ihmiselle elinkelpoinen ilmanpaine, täytyy matkustamo lennon aikana paineistaa.Paine-ero koneen sisä- ja ulkopuolten välillä tarkoittaa kuitenkin rasitusta koneen rungolle.Matkustamossa on matalampi ilmanpaine kuin maassa, koska nykyisten koneiden rakenne ei kestäisi maanpinnan olosuhteisiin tarvittavaa paine-eroa. Periaatteessa ongelma olisi mahdollista ratkaista rakentamalla tukevampia koneita. Tämä kuitenkin kasvattaisi runkojen painoa ja siten poltto­aineen kulutusta.Paineistustekniikkaa on onnistuttu jonkin verran kehittämään. Uusissa koneissa matkustamon ilmanpaine vastaa ilmanpainetta noin 1 800 metrin korkeudessa, kun vanhemmissa konetyypeissä matkustamossa ollaan ikään kuin 2 400 metrin korkeudessa.Merkittävä osa ihmisten tuntemuksista – kuten korvien lukkiutuminen – liittyy enemmän paineen vaihteluihin nousuissa ja laskuissa.Matkustamon korkeuden muutokset pystytään nykyisin kontrolloimaan tarkemmin ja tekemään hitaammin, jolloin esimerkiksi paineen muuttumisen aiheuttamat tuntemukset korvissa ovat vähentyneet.

Olen siivotessa miettinyt, minne kaikki maailman pöly menee. Kun siivoan asuntoni, niin häviääkö osa pölystä lopullisesti esimerkiksi kaatopaikalle tai vesijärjestelmään? Vai siirtyykö kaikki pöly vain jonnekin muualle, ja mitä sille tapahtuu?

Kysymys on hankala, koska pölyksi kutsutaan monia asioita.Siivouksen kannalta keskeistä on kuitenkin huonepöly. Se sisältää muun muassa ihmisen ja eläinten hilsepölyä, eritteiden valkuaisaineita, ruokapölyä, kasvi- ja hyönteispölyä, rakennus- ja sisustusmateriaaleista peräisin olevia hiukkasia, tekstiilikuituja, kosmeettisia aineita ja baktee­reita.Pöly ei sinänsä häviä minnekään, vaan kiertää luonnon kiertokulussa, samaan tapaan kuin vesikin.Siivotessa – mopatessa tai rätillä pestessä – pölyä kulkeutuu viemärin kautta jätevedenpuhdistamolle, jossa suurin osa siitä päätyy lietteeseen ja orgaaninen aines hajoaa biologisesti. Vain alle prosentti pölystä kulkeutuu vesistöihin.Imurin pölypussit puolestaan laitetaan sekajätteeseen, mitä kautta ne päätyvät pääkaupunkiseudulla jätevoimalaan. Vantaan Energian jätevoimalassa pölypussit poltetaan, ja samalla tuotetaan kaukolämpöä ja sähköä.

Nopeaa poistumista tai lähtöä kuvataan usein sanonnalla ”lähti kuin hauki kaislikosta”. Kalastuksesta kiinnostuneena olisi mukava tietää, mikä on hauen lähtönopeus. Onko se poikkeuksellinen verrattuna eläinkunnan muihin nopealiikkeisiin eläimiin?

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi.

Hauki on petokala ja saalistaa väijymällä. Pitkään paikallaan ollut kala yrittää napata saaliinsa nopeilla syöksyillä.Luultavimmin sanonta on siis saanut alkunsa nimenomaan tästä lyhyestä kiihdytyksestä, kun huomaamaton, paikallaan oleva kala on äkkiä lähtenyt syöksyyn.Hauen tarkasta lähtönopeudesta on vaikea saada luotettavaa tietoa, mutta usein maksiminopeudeksi on mainittu 7 metriä sekunnissa eli 25 kilometriä tunnissa. Toisaalla nopeudeksi mainitaan 4,75 metriä sekunnissa eli 17 kilometriä tunnissa.Nopeus on selvästi suurempi kuin esimerkiksi pienen ahvenen, jonka nopeudeksi on arvioitu noin 1,6 metriä sekunnissa. Tämä siis vastaa noin 5,75:tä kilometriä tunnissa.Kannattaa kuitenkin huomata, ettei hauki pysty pitämään nopeuttaan yllä kuin pieniä pyrähdyksiä kerrallaan, joten sen täytyy olla saalistaan lähellä sen tavoittaakseen.Valtamerellä hauki ei pärjäisi kilpakumppaneilleen. Tonnikaloille on mitattu nopeudeksi jopa 70 kilometriä tunnissa, purjekaloille 110 kilometriä tunnissa ja nopeimpana kalana pidetylle mustalle marliinille 130 kilometriä tunnissa eli 36 metriä sekunnissa.Maaeläimistä nopeimpana pidetyn gepardin vauhdiksi on radiopannoilla saatu 95 kilometriä tunnissa.Maailman nopeimpana eläimenä pidetyn muuttohaukan syöksynopeus voi olla jopa yli 320 kilometriä tunnissa eli noin 90 metriä sekunnissa.