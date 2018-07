Sunnuntai

Jos juo kissavahtina talon omistajien oluita, onko kohteliasta ostaa tilalle uudet?

Rakkaat

ystävät! Jouko Parviainen https://www.hs.fi/haku/?query=jouko+parviainen kirjoittaa islantilaisten oudosta tavasta pitää ikkunoita auki:”Ikkunoiden auki pitämiseen Islannissa on kaksi syytä. Sikäläisten asuntojen tai talojen ainoa ilmanvaihto on tuuletusikkunoiden kautta, ja tällainen talotekniikka on periytynyt vanhemmilta lapsille sukupolvien ajan. Ikkunat suljetaan vain silloin, kun lunta tuiskuaa sisään tai verhot lepattavat vaakatasossa.Harha, johon islantilaiset lähes poikkeuksetta uskovat, on geotermisen lämmityksen edullisuus. Kuuma vesi on itsessään suhteellisen edullista, mutta oma kokemukseni lähes viiden vuoden ajalta on, että lämmitys maksaa ainakin saman verran kuin Suomessa.Esimerkiksi Reykjavíkissa on vuodessa 350 päivää, jolloin lämmitystä tarvitaan eli päivän lämpötila jää alle 17 asteen. Seinien eristepaksuus on alle puolet tai vain kolmannes siitä, mitä se on Suomessa, ja ikkunat ovat useimmiten vain kaksilasiset.Meillä oli jo 90-luvulla yleistä, että taloihin asennettiin lämpöä talteen ottava ilmanvaihto. Jos ratkaisua ehdottaa islantilaiselle, niin tämä hymähtää: ’Miksi, sitä varten on ikkunat.’”

Kun täysvegaanit eivät käytä mitään eläinperäisiä tuotteita, eivät edes hunajaa, vaikka jotkut kai voivat käyttää kirpputorilta ostettua villapaitaa, niin millaisia viljatuotteita he voivat syödä? Jauhopussissa ei lue, millä viljelijä on lannoittanut peltonsa, aika monet kai käyttävät sikalasta tai navetasta saatavaa eläinten tuotosta kemiallisten lannoitteiden lisäksi, ja luomuviljatuotteisiin ei kemiantuotteita käytetä. Ovatko vegaanit tämän asian kanssa suurpiirteisiä, vai miten he suhtautuvat?

Läheskään kaikki vegaanit eivät ole ihan näin ”täysvegaaneja”, sillä tuotteiden alkuperän tyhjentävä selvittäminen on usein mahdotonta. Vegaanien valinnat kiinnostavat kuitenkin nykyisin kasvisruokabuumin myötä laajalti.”Säännöllisesti tästä asiasta tulee kysymyksiä”, Vegaaniliiton puheenjohtaja Karla Loppi https://www.hs.fi/haku/?query=karla+loppi kertoo.Useimmiten kyselijät ovat kiinnostuneita ei-vegaaneja – toisinaan sellaisia, jotka haluavat saada vegaanit kiinni kaksinaamaisuudesta. Se onkin tavallaan helppoa: tuskin kukaan pystyy elämään elämäänsä täysin erossa eläintuotannosta.”Yleensä vegaanit esimerkiksi käyttävät lääkkeitä, vaikka niiden testaamisen käytetään eläimiä – ja toivovat, että kun meidän eläinsuhteemme muuttuu, näihin asioihin löytyy muut ratkaisut”, Loppi sanoo.Tällä hetkellä useimmista viljatuotteista ei voi tosiaan päätellä vegaaniuden astetta mitenkään.”Kun se nyt ei oikein ole mahdollista, niin emme siitä masennu, vaan syömme hyvillä mielin nykyisiä vegaanituotteita, koska se on kuitenkin eläinten kannalta parempi”, Loppi sanoo. ”Ei ole mitään vegaanipoliisia, joka vahtii tällaisia asioita. Ajattelen itse niin, että vegaanius on pyrkimystä mahdollisimman vähän vahinkoa tekevään elämäntapaan.”Esimerkiksi Britanniassa on kyllä viljelijöitä, joiden tuotannossa koko kierto on ei-eläinperäistä, mutta nämä ovat pieniä tuottajia. Eri maissa tuotteiden merkinnöissä on hyvin eri käytäntöjä. EU:ssa on kuitenkin parhaillaan suunnitteilla virallinen ohjeistus siihen, millaista tuotetta voidaan kutsua vegaaniseksi. Saa nähdä, otetaanko lannoitteisiin siinä kantaa.

Palasin juuri Italiasta, jossa olin lomalla lepuuttamassa stressin nakertamaa mieltäni. Katolinen nunnaluostari olisi oiva paikka siihen, ajattelin minä – tapakristitty. Elämä siellä soljuikin hyvin ja mieli pikkuhiljaa tasaantui: kaunis miljöö, kukkapuutarhat, rauhaa huokuvat nunnat päivittäin toistuvissa pikkuaskareissaan. Vaivaannuttavia olivat kuitenkin aina ne hetket, kun nunna lähestyi, kosketti käsivarteen ja lausahti: ”God bless you.” Apua! Mitä ihmettä siihen olisi kuulunut vastata?

Kuulostaa viehättävältä paikalta! Käännyin hengellisen asiantuntijan puoleen. Pyhän Henrikin katedraaliseurakunnan kirkkoherra, isä Marco Pasinato https://www.hs.fi/haku/?query=marco+pasinato kertoi, ettei God bless you -toivotukseen ole mitään tiettyä, säännön mukaista vastausta.Siihen voi vastata takaisin: ”God bless you too!”Jos siunauksen toivottaminen tuntuu itsestä luonnottomalta, voit ratkaista sen kiittämällä ja sanomalla jotakin kaunista. Esimerkiksi näin: ”Kiitos. Kaikkea hyvää teille.”

Se on ystävällistä muttei välttämätöntä, jos määrä on vähäinen. On kuitenkin syytä esittää kohtelias näytelmä.Ensin oluet juonut soittaa kissanomistajalle ja tarjoaa oluiden korvaamisen mahdollisuutta. Tässä tilanteessa kissan­omistaja sanoo, ettei tämä ole tarpeen.Näin asiasta on selvyys ja samalla kissanomistaja saa tiedon hävikistä, jotta ei joudu pettymään palatessaan oluettomaan kotiin.