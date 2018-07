Suomella oli vain kaksi ja puoli viikkoa aikaa järjestää historiallinen huippukokous – HS seurasi, miten se tapahtui

Sunnuntai

Suomella oli vain kaksi ja puoli viikkoa aikaa järjestää historiallinen huippukokous – HS seurasi, miten se ta

Pahvilaatikon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki

Juha Hakolasta

13 päivää tapahtumaan

Myös

11 päivää tapaamiseen

Kaupungintalon

7 päivää tapaamiseen

Tiistai-iltapäivänä

5 päivää tapaamiseen

Täysi

3 päivää tapaamiseen

Oulunkylässä