Rauhaa vaalivalla Ruotsilla on myös toiset kasvot: Maa kehittää miljardeilla hävittäjiä, myy surutta aseita diktatuureille – ja jos kauppa sakkaa, apuun rientää prinsessa Victoria suhteineen Ruotsi on maailman merkittävimpiä aseiden valmistajia. Se on kyennyt valmistamaan jopa modernin torjuntahävittäjän, vaikka sellaiseen pystyvät yleensä vain suurvallat. Samaan aikaan Ruotsi julistaa olevansa rauhan asialla. Miten tämä on mahdollista?