Mikä on Helsingin ydin­keskustan korkein asumis­käytössä oleva rakennus?

taas, lukijat, tässä Torsti.Edellisellä palstalla puhuttiin pölyn kierrosta luonnossa. Nimimerkkipiti Torstin rinnastusta veden kiertokulkuun huonona, koska suurin osa vedestä kiertää luonnossa vesimolekyylien hajoamatta. ”Huonepöly sen sijaan kyllä häviää siinä mielessä, että useimmat pölyhiukkaset hajotetaan luonnon hajotusprosesseissa hyvin tehokkaasti ja usein atomitasolle saakka,” nimimerkki kirjoitti.Ja sitten uusiin kysymyksiin.

Markka-ajan lopulla Ylen mainio taloustoimittaja Heikki Välitalo kertoi, että Suomen ulkomaanviennin keskimääräinen kilohinta oli kuusi markkaa, mutta että vain muutamaa vuotta aikaisemmin se oli ollut neljä markkaa. Mikähän tuo luku on tänään? Hätyytteleekö peräti kahta euroa?

– Millä hinnalla vienti vetää?Vuonna 2017 ulkomaan tavarakaupan kokonaisviennin kilohinta oli 1,3 euroa. Tämän vuoden alkupuolella kilohinta on kuitenkin noussut jo 1,4 euroon. On silti liian aikaista sanoa, miltä tilanne vuoden lopussa näyttää.Kilohinta riippuu tietenkin tavaroiden jalostusasteesta. Arvokkaimmassa päässä ovat esimerkiksi lääkkeet ja farmaseuttiset tuotteet, joiden viennin kilohinta oli tammi–huhtikuussa 182 euroa. Toisessa päässä puutavaran hinta jäi 0,3 euroon per kilo. Laivoja vietiin yhdeksällä eurolla per kilo.Kokonaisviennin kilohinta nousee kuitenkin selvästi, jos mukaan otetaan tavaroiden lisäksi palveluvienti. Palveluvientiin lasketaan muun muassa tietokoneohjelmistot ja -pelit, patentit ja lisenssit sekä kone- ja prosessisuunnittelu. Koska palvelut ovat painottomia, nostaa niiden huomioiminen viennin kokonaiskilohintaa.Viime vuonna palvelujen viennin osuus oli noin 31 prosenttia kaikesta viennistä. Jos sen painoksi laskee nollan, nousee kokonaisviennin kilohinta viime vuodelta 1,89 euroon.

Elokuvissa ja tarinoissa kesyttäjä sinnittelee riehuvan villin hevosen selässä auringonlaskuun ja lopuksi hevosesta tulee ”kesy”. Onko hevosen kesyttäminen todellakin näin suoraviivainen ja kertaluonteinen (ja suhteellisen lyhyt) tapahtuma? Villi hevonenko ei siis seuraavana päivänä tai vaikkapa kesyttäjänsä heikkona hetkenä koskaan ala kapinoimaan?

– Hannu HyytiäinenHevosen kesyttäminen sen selkään hyppäämällä on legendaa, kertoo villihevosia kouluttanut Kari Vepsä https://www.hs.fi/haku/?query=kari+vepsa Legenda pohjautuu luultavasti paimenten ikiaikaiseen kisailuun siitä, kuka pysyy pisimpään villin eläimen selässä. Nykyään tätä harrastavat esimerkiksi rodeoratsastajat. Taitava rodeoratsastaja saattaa pysyä kouluttamattomankin hevosen selässä pitkiä aikoja. Mitään pidempiaikaista kesyttämistä tällaisella tempulla ei kuitenkaan saavuteta, Vepsä kertoo.Tämä johtuu hevosen psykologiasta. ”Hevonen on saaliseläin ja pelkää kuollakseen, jos joku vain hyppää sen selkään”, Vepsä selittää.”Niinpä hevonen pakenee heti, kun saa ratsastajan selkäänsä, ja pyrkii heittämään tämän pois.”Oikea kesyttäminen lähteekin luottamuksen rakentamisesta, Vepsä kertoo. Hevosen pitää oppia ymmärtämään, ettei ihminen ole uhka, jo ennen kuin selkään kapuamista tulee edes yrittää.Pikavoittoja ei tule odottaa – hevosen kesyttäminen vie vähintään kuukausia, usein pidempään.

Olimme istumassa Scandic Simonkentän näköalaterassilla. Katselimme Tornia, Forumin ja Stokkan torneja ja aloimme pohtia, mikä on Helsingin ydinkeskustan korkein asumiskäytössä oleva rakennus. Entä Suur-Helsingin alueella?

– Matti AittaHelsingin korkein asuinrakennus on toistaiseksi Vuosaaressa sijaitseva Cirrus. Ensimmäisen kerroksen lattiasta räystääseen on korkeutta 87,5 metriä. Ylin asumiskerros eli 25. kerros sijaitsee 88,9 metriä merenpinnan yläpuolella.Cirrus ei kuitenkaan tule pitämään asemaansa kauaa, sillä Kalasataman korkein asuintalo Majakka on nousemassa 134 metriin jo ensi vuonna.Helsingin kantakaupungin korkeinta asuntoa on vaikea sanoa varmasti. Kattotasoltaan korkeimmalle ulottuva asuintalo on luultavasti Etu-Töölössä sijaitseva Temppelikatu 14, jonka kattotaso on 49,64 metriä meren pinnasta. Torsti ei kuitenkaan löytänyt tietoa siitä, kuinka korkealla talossa asutaan – ylimpänä on kaiketi ullakko.Toinen vaihtoehto voisi olla Uspenskin katedraalin vieressä oleva 42,54 metriin merenpinnasta nouseva asuintalo, jonka ylin kerros näyttää olevan asuinkäytössä.Menemällä kauemmas päästään ylemmäs. Pasilan Pakkamestarinkatu 3:n ylimmän kerroksen lattiataso on 65 metrin korkeudessa meren pinnasta.Esikaupungeissa asutaan korkealla muun muassa Pohjois-Haagassa (Ida Aalbergin tie 3:n ylimmän asuinkerroksen lattiataso on 77,8 metrin korkeudessa), Kontulassa (Kontulankaari 3:n ylin lattiataso 65,1 metrin korkeudessa) ja Pihlajamäessä (Vuolukiventie 12:n ylin lattiataso 62,4 metrissä).