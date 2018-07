Sunnuntai

Kesä on kiusallisten sosiaalisten tilanteiden aikaa – tapa­kouluttaja kertoo, miten voi estää naapurin tulon g

”Jos ei todella tiennyt säännöistä,pyytää vilpittömästi anteeksi. Ei kannata syyllistää valvojaa, vaan pyytää anteeksi ja ajatella, että otan opiksi. Jos tiesi, silloinkaan ei kannata yhtään olla vihainen eikä huutaa. Sanoo, että pyydän anteeksi, en tiennyt, että tänne ei saa tuoda.””Silloin voi sanoa, että tervetuloa, voimme viettää iltapäivän yhdessä, mutta illalla olemme jo varattuja. Jos viikonlopuksi kutsutaan, sanotaan, että tervetuloa perjantaina iltapäivällä kello 16:n jälkeen, mutta sunnuntaina aamulla olemme lupautuneet vierailulle jonnekin muualle. Sitten ne ihmiset tietävät, että sunnuntaiaamuna pakataan tavarat – tai mieluummin jo lauantaina.””Jos naapuri on humalassa, muutama sana smalltalkia ja sitten sanoo, että anteeksi, meillä on nyt ateriointi kesken, nähdään myöhemmin. Sitten voi pikkuhiljaa kävellä tontin rajalle ja sanoa, että toivoisin, että tapaisimme, kun olet selvin päin. Jos ihminen on selvin päinkin epämiellyttävä, on pakko mennä pidemmälle ja pidemmälle niin sanotussa suorasanaisuudessa, jos pienet vihjeet eivät auta. Aikuisen pitäisi ymmärtää, missä menee raja. Röyhkeyteen ei halua vastata röyhkeydellä, mutta tontin rajat pitää näyttää.””Silloin voit sanoa ystävättärellesi, että toivon, että kunnioitat mielipidettäni ja otat kuvan pois, kun se ei ollut niin sopiva kuva minusta. Ystävien kanssa voi puhua kaikista asioista. Jokainen fiksu ihminen tietää, että jos otetaan ryhmäkuvia, kysytään ryhmän jäseniltä, voiko tämän panna nettiin.””Riippuu siitä, millaiset kengät sinulla on ja missä ajattelet olevasi turvassa. Kun mennään yleisille paikoille, aikuiset yleensä käyvät vessassa ennen kuin lähdetään. Mutta tuleehan joskus tilanteita, että ollaan seurueessa jossain oikein luonnon keskellä. Sitten mennään vain syvemmälle metsään ja katsotaan, että itsellä on mukava olla. Sitten täytyy osata inspiroitua siihen ympäristöön.””Riippuu, kuinka läheinen kaveri on. Jos ajattelette, että bändin jäsenistä tulee teidän kavereitanne, on ihan kohteliasta mennä kuuntelemaan ja katsomaan. Voi olla, että ystävästä löytyy uusia puolia. Myöhemmin, kun ystävyyssuhde kehittyy ja lähdetään puhumaan musiikkimausta, voi ilmaista, että se ei välttämättä ole minun suosikkimusiikkiani, mutta sinä soitit todella hyvin siinä tilaisuudessa. Viedään toisen psyykettä eteenpäin eikä olla heti jarrut päällä ja sanota, että ei kiitos, ei kiinnosta tippaakaan. Eihän me aina pidetä samoista asioista, koska me ollaan erilaisia. Sehän on kaverisuhteen suolaa, että osataan joustaa.””Lapset ovat lapsenmielisiä ja vaistoavat energian. He eivät kauheasti tunkeudu seuraan. Voi vain tervehtiä ja kysyä, mitä kuuluu. Jos kiinnittää huomion muualle, lapsi ei kauan jaksa kiehnätä. Mutta jos teeskentelee ja yrittää leperrellä, lapsikin menee solmuun ja jää siihen roikkumaan. Ei tarvitse olla epäkohtelias tai rumasanainen, ollaan normaaleja omia itsejämme.””Henkilökunta on työpaikalla, ja he varmaan haluavat tehdä sitä työtä ihan rauhassa. Kyllä se on sitä, että how do you do eli mitä kuuluu ja sitten mennään taas omaan maailmaan. Jos istutaan baaritiskillä, jutellaan smalltalk-aiheita, mutta ei lähdetä syvällisemmin. Kun siinä ollaan kuukausi tai vuosi ja käydään usein, niin siitähän se tuttavuus syvenee. Pitää osata lukea kehonkieltä ja ilmeitä: puhuuko hän mielellään vai onko se pakotettua. Rupatella voi kaikesta, mitä tapahtuu ympärillä, mutta ei mitään henkilökohtaista.”