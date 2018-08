Sunnuntai

Mitä tapahtuisi juridisesti, jos vieraan vallan presidentin turvamiehet käyttäisivät asetta Suomessa?

Terve

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

taas, lukijat, tässä Torsti.Edellisellä palstalla käsiteltiin sitä, missä Helsingissä asutaan korkeimmalla. Yhdeksi ehdokkaaksi mainittiin Temppelikatu 14 Etu-Töölössä.Itse talossa asuva Tommi Mustonen https://www.hs.fi/haku/?query=tommi+mustonen kertoo, että talossa on seitsemän asuinkerrosta ja ullakko.”Ullakolla on myös taloyhtiön sauna, jonka lauteilta on loistavat näkymät keskustan suuntaan. Hyvällä säällä näkyy jopa Suomenlinnan majakan valo!” Mustonen kirjoittaa.Ullakolla ei asu kukaan, joten talossa ei luultavasti ole kantakaupungin ylintä asuntoa. Torstin ehdokas voisikin siis olla Uspenskin katedraalin viereinen talo, Pormestarinrinne 2, joka ainakin kadulta näyttäisi olevan asuttu ylintä kerrosta myöten. Mutta olisiko lukijoilla muita ehdokkaita?Heinäkuussa Helsingissä pidetty huippukokous innoitti paljon kysymyksiä. Käsitellään niitä tässä.

Kun Trump ja Putin esikuntineen saapuivat Suomeen, miten hoidetaan maahantulomuodollisuudet kuten passintarkastus ja tullaus? Televisiokuvan perusteella koko seurue nousee autoihin ja huristelee lentokentältä jatkaen matkaa. Miten esimerkiksi turvamiesten aseet ja muut varusteet vaikuttavat maahantuloon?

– Riku MustajokiKansainvälisten sopimusten perusteella valtionpäämiehet, pääministerit ja ulkoministerit puolisoineen on vapautettu rajamuodollisuuksista. Donald https://www.hs.fi/haku/?query=donald tai Melania Trumpin https://www.hs.fi/haku/?query=melania+trumpin ei siis tarvinnut näyttää passejaan.Muusta delegaatiosta osa matkustaa diplomaattipasseilla. Heidän täytyy näyttää passinsa, mutta heidän tavaroitaan ei tullata. Kaikilla delegaatioon kuuluvilla, kuten turvamiehillä, ei ole diplomaatin asemaa. Heidän pitää siis käydä läpi normaalit rajamuodollisuudet. Suurin osa delegaatiosta oli myös saapunut hyvissä ajoin ennen presidenttiä.Aseista ja muista turvajärjestelyistä sovitaan Suomen viranomaisten kanssa ja niille järjestetään luvat.

Trumpin lähimmillä turvamiehillä kerrottiin olleen auton kontissa rynnäkkökiväärit sen varalta jos joku uhkaisi Trumpin henkeä. Mitä juridisesti tapahtuisi, mikäli turvamiehet joutuisivat turvautumaan aseeseen? Joutuisivatko he Suomen oikeuden eteen vai saisivatko poistua maasta ilman seuraamuksia?

– Matti LahdestaUlkomaisten valtionpäämiesten turvamiehet ovat lain silmissä yksityishen­kilöitä. Heillä ei siis ole viranomais­asemaa, eikä näin ollen oikeutta käyttää voimakeinoja. Varsinainen suojelu on Suomen viranomaisten vastuulla.Lähtökohtaisesti turvamiehillä ei myöskään ole diplomaatin statusta.Heille voidaan kuitenkin myöntää lupia kantaa aseita, jopa konetuliaseita, hätävarjelua varten. Jos he niitä joutuisivat Suomessa käyttämään, seuraisi oikeudenkäynti, jossa selvitettäisiin hätävarjelun oikeutusta. Periaatteessa he voisivat saada myös tuomion. Aseiden käyttö olisi toki hyvin kiusallista kaikille osapuolille, sillä se tarkoittaisi isäntämaan turvajärjestelyjen pettäneen pahemman kerran.

Mihin perustuu tämä yleinen ja kovin epäergonominen ja hankalannäköinen asento, kun maailman silmäätekevät neuvottelevat kahden kesken? Tuolit ovat vierekkäin eivätkä vastakkain ja vähän liian kaukana toisistaan. Kumpikin joutuu vääntäytymään vaikeasti ja kurkottelemaan epämukavasti, eivätkä tämän ihmisryhmän edustajat useimmiten ole niitä maailman notkeimpia. Vai onko kaikki poseerausta mediaa varten?

– Ergonomia hoiValtionpäämiesten istuttaminen vierekkäisiin tuoleihin on vanha perinne, jota säätelee tarkka protokolla – vieras istuu aina isännästä katsoen oikealla.Kyse on kuitenkin ennen muuta tavasta esiintyä kuvaajille ja medialle rinnakkain ja tasavertaisina.Kahden maan virallisia keskusteluja ei näissä tuoleissa yleensä käydä. Emme myöskään tiedä, miten presidentit asemoivat tuolinsa jäätyään kahden.Valtuuskuntien välisiä keskusteluja varten presidentit siirtyivät Presidentinlinnan Peilisaliin. Torstin tietojen mukaan siellä tuolit oli aseteltu pöydän molemmin puolin vastakkain.

Olen ymmärtänyt, että valtiovierailuiden aikataulut ovat hyvin tiukkoja ja aikataulutettu melkein minuutin tarkkuudella. Näin Trumpin ja Putinin tullessa Suomeen minua askarruttaa, että aikataulutetaanko valtiopäämiesten vessakäynnitkin vai jätetäänkö kaikkiin kohtiin muutaman minuutin vessatauot? Ei kai heillä nyt sentään seurapiirirakkoa ole?

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi

– Minuuttipeliäkö?Huipputapaamisten aikataulut sovitaan tarkkaan ennalta. Yleensä aikatauluihin pyritään kuitenkin jättämään sopivia hetkiä ”käsien pesuun” ja ”virkistäytymiseen” tiloista toiseen siirtymisten yhteydessä.Eivätkä aikataulut ole kiveen hakattuja. Esimerkiksi Trumpin ja Putinin huipputapaamisen alku myöhästyi, minkä lisäksi keskustelut kestivät odotettua pidempään.