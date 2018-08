Sunnuntai

Mikä on ollut Suomen kuumin päivä, jos se lasketaan mittauspisteiden keskiarvosta?

Terve

taas, lukijat, tässä Torsti. Jotkut teistä, muun muassa Timo Kilpi https://www.hs.fi/haku/?query=timo+kilpi ja Mikko K. https://www.hs.fi/haku/?query=mikko+k. , jatkoivat pohdintaa siitä, missä Helsingissä asutaan korkeimmalla. Kuten 29.7. todettiin, oikea vastaus on Vuosaaren Cirrus, kunnes Kalasataman Majakka valmistuu ensi vuonna.Kantakaupungin korkeimman talon määrittely on vaikeampaa kolmesta syystä. Ensinnäkään tietokannoissa ei ole kirjauksia kaikkien vanhojen talojen lattiatasoista vaan ainoastaan harjakorkeudesta. Toisekseen tiedot täytyy hakea talo kerrallaan, eikä vain korkeimpia rakennuksia voi hakea suoraan. Sitten on vielä kysymys kantakaupungin määritelmästä: lasketaanko Merihaka tai Kallio?Jos kantakaupunki ulotetaan Merihakaan, sen tornien ylimmissä asuinkerroksissa lattiat ovat 48,2 metrissä. Alppikadulla Kalliossa päästään hieman ylemmäs, 49,5 metriin.Torkkelinmäen korkein talo sijaitsee tikkaremmin arvion mukaan Agricolankatu 5:ssä. Sen katon harja on 56,48 metrissä. Jos kuitenkin oletamme, että ylinnä on ullakko, ylimmän kerroksen lattia tuskin on Alppikadun tai Merihaan talojen tasolla.

Hellekesänä on hyvä hetki kysellä Suomen lämpimimmästä päivästä. Lämpöennätyksen tuntee jokainen: 29. heinäkuuta 2010 Joensuussa 37,2 celsiusastetta. Mutta mikä päivä on ollut kaikkein lämpimin, kun lasketaan keskiarvo useamman­ mittauspisteen tuloksista?

Suomen keskimääräiset lämpötilat lasketaan niin sanotulla hila-aineistolla, jossa maa on jaettu sadan neliö­kilometrin ruutuihin. Jokaiselle ruudulle lasketaan lämpötila. Laskennassa otetaan huomioon paitsi havainnot, myös maaston muotojen ja vesistöjen vaikutukset. Aineistoa on saatavilla vuodesta 1961 lähtien.Elämme todellista ennätyshelle­kesää. Suomen mittaushistorian lämpimin päivä oli 17.7.2018. Silloin koko maan korkeimpien lämpötilojen keskiarvo oli 30,7 celsiusastetta.Kahdeksan muutakin lämpimintä päivää ovat tältä kesältä, ajalta 17.7.−1.8.2018. Sijat yhdeksän ja kymmenen ovat vuodelta 1972: 2.7. ja 28.6.Kun otetaan 30 Suomen lämpimintä päivää, niistä toistaiseksi hieman yli puolet eli 16 on 2010-luvulta.

Kuinka paljon sähköä näillä keleillä kulutetaan ilmastointiin? Varmasti merkittävästi vähemmän kuin runsasväkisimmissä Etelä-Euroopan maissa, mutta tuskinpa viileyteen kuluvan sähkön määrä täysin merkityksetön on?

Vaikea kysymys, koska tarkkaa kokonaiskuvaa ei ole kenelläkään.Torsti kysyi neuvoa Suomen lämpöpumppuyhdistykseltä, jonka toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen https://www.hs.fi/haku/?query=jussi+hirvonen laski valistuneen ar­vionsa.Suomen vuotuinen energiankulutus on runsaat 300 terawattituntia ja sähkönkulutus tästä noin 85 terawattituntia. Hirvonen laski, että Suomen jäähdytykseen kuluu vuosittain noin 5 terawattituntia energiaa. Tästä suurin osa menee kauppojen kylmälaitteisiin.Rakennusten viilentämiseen menee Hirvosen arvion mukaan vuosittain noin 1,5 terawattituntia energiaa. Tästä kaukokylmän osuus on 0,2 terawattituntia, ilmalämpöpumppujen noin 0,4 terawattituntia ja liikerakennusten kylmälaitteiden osuus noin 0,9 terawattituntia. Kaukokylmän osuus perustuu virallisiin tilastoihin, kaksi muuta lukua ovat valistuneita arvioita.Lämmitykseen verrattuna luvut ovat pieniä. Suomen rakennusten lämmittämisen arvioidaan vievän vuodessa energiaa noin 70–80 terawattituntia.

Kansanpuiston huoltomies kertoi polttavansa aamuisin nuotiopaikan tuhkaan heitetyt natsat. Hän sanoi, ettei natsojen polttamisesta nuotiossa ole mitään vaaraa makkaranpaistajille. Samoin kaikki muovilusikat ja makkarakääreetkin voi huoltomiehen mukaan polttaa huoletta samassa nuotiossa. Tyrmistyin, jäi makkarat kärventämättä. Turhaanko?

Huoltomies ei nyt toimi ihan suositusten mukaan. Muovit ja tupakantumpit eivät sovellu poltettaviksi nuotiossa. Riskinä on, että muovipakkauksista ja savukkeiden muovisista filtteriosista syntyy terveydelle ja ympäristölle haitallisia savukaasuja ja muita aineita.Tupakantumpit ja muovilusikat kuuluu siis toimittaa sekajätteeseen, jonka mukana ne päätyvät jätteenpolttolaitokselle poltettaviksi hallituissa olosuhteissa. Muovipakkauksille oikea paikka on muoviroskan keräyslaatikko.Ruuanvalmistuksesta tupakoiden polttoon käytetyllä nuotiolla ei tiettävästi ole tutkimusta.Tikkaremmissä arvioidaan kuitenkin, ettei makkaroiden paistaminen nuotiossa ole vaarallista. Jos poltettu määrä on pieni, tumpit ovat palaneet kokonaan ja nuotio on sen jälkeen palanut hyvällä liekillä ja kuumassa lämpötilassa, ei samassa nuotiossa myöhemmin grillatun makkaran syömisestä tarvitse olla huolissaan.Ja huoltomiehen syyttelyä mielekkäämpää olisi tietenkin se, että jokainen huolehtisi roskansa oikeisiin paikkoihin.