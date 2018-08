Sunnuntai

Orava Asuntorahasto -yhtiöllä on ollut viime vuodet vaikeaa. Vuokra-asuntoihin sijoittavan yhtiön tuotot ovat olleet liian pienet, asuntojen arvot ovat kehittyneet epäsuotuisasti, ja kulut ovat olleet liian korkeat. Kurssikehitys on ollut kehnoa.Jotain piti siis keksiä. Niinpä yhtiö tiedotti torstaina vaihtavansa nimensä. Siitä tulee Avaro Kiinteistösijoitus.Uusi nimi – Avaro – on orava takaperin. Nerokasta!Nimen kääntäminen luo sijoittajille uskoa ja luottamusta siihen, että liiketoiminnalla on nyt uusi suunta. Yhtiöllä ei enää mene huonosti – nyt menee hyvin!Samaa taidokasta uudelleenbrändäystä voisivat käyttää monet muutkin.Öitääsosiroun tarjoaa vähävaraisille nuorille asuntoja eikä tärvää rahojaan epämääräisiin Viron-bisneksiin.Talvivaara muutti hädän hetkellä nimensä Ahtiumiksi. Ei auttanut, vaan yhtiö hakeutui alkuvuodesta konkurssiin. Voi vain miettiä, miten olisi käynyt, jos nimeksi olisi Ahtiumin sijaan otettu Araavivlat.lisäksi muutkin voisivat ottaa oppia Orava Asuntorahastosta.Yleisurheilun EM-kisojen pettymys unohtuisi, jos ensi kerralla urheilijavalinnat tekisi Ottiiluliehru.Isiilopemuuh nignisleh -nimisen viranomaisen uskottavuus palautuisi välittömästi.Suusiavelut neninis olisi merkittävä poliittinen toimija, joka ei killuisi peräpäässä puolueiden kannatuskyselyissä.Puhumattakaan siitä, jos Suomen ulkoministerinä toimisi Omit Inios. Ministeri Inios ei puhuisi niitä näitä naisten aborttioikeudesta.Nnamkcots on laadukas tavaratalo Helsingin keskustassa. Samoin kuin Sokos.