Sunnuntai

Voiko kaappiin kertyneestä alkoholista tehdä auton lasinpesunestettä?

Rakkaat

ystävät! Syksy on kaunis ja täynnä uusia mahdollisuuksia. Tällä kertaa menemme suoraan kysymysten pariin.

Luin uutisen, jossa kerrottiin, että identtiset naiskaksoset olivat menneet naimisiin identtisten mieskaksosten kanssa. Minua jäi mietityttämään: ovatko heidän mahdolliset jälkeläisensäkin kaksosia? Ja millä todennäköisyydellä vai ihan varmastiko heidän jälkeläisensäkin ovat nimenomaan identtisiä kaksosia? Mikäli kumpikin pari saa jälkeläisiä, ovatko he keskenään samannäköisiä, serkukset siis?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tiedetään jonkin verran tapauksia, joissa identtinen kaksospari on mennyt naimisiin toisen identtisen kaksosparin kanssa. Tällainen on toki harvinaista.Otetaan esimerkiksi identtiset kaksoset Tiia ja Piia. Eräänä päivänä Tiia alkaa seurustella Villen kanssa, jolla sattuu olemaan identtinen kaksosveli nimeltä Tuomo. Sisarukset viettävät yhdessä paljon aikaa. Sitten käy niin, että myös Piia ja Tuomo rakastuvat.Molemmilla pariskunnilla todennäköisyys saada identtiset kaksoset on yhtä suuri kuin millä tahansa pariskunnalla.Vaikka epäidenttinen kaksosuus on periytyvää ja kulkee perheissä, niin identtisten kaksosten ei ajatella periytyvän tai periytyminen on vä­häistä.On aina sattumaa, mitkä geenit siirtyvät vanhemmilta lapsille. Niin myös silloin, kun Tiia ja Ville saavat poikalapsen nimeltä Kimmo ja Piia ja Tuomo saavat pojan nimeltä Arttu.­Aivan tavallisia serkuksia Ville ja Arttu eivät kuitenkaan ole. Nimittäin geneettisesti he ovat kuin sisaruksia, jotka jakavat keskimäärin 50 prosenttia geeneistään.Villessä ja Artussa on siis enemmän samaa näköä kuin serkuksissa yleensä, mutta ei sen enempää kuin minkä tahansa perheen kahdessa pojassa.Asian vierestä kerrottakoon, etteivät tutkimukset viittaa siihen, että Ville voisi kevyesti vaihtaa puolisonsa Piiaan tai Tiia Tuomoon. Pienten erojen on todettu olevan tärkeitä parinvalinnassa, vaikka kyse olisi identtisistä kaksosista.

Olen ihmetellyt akatemia-sanan löyhää käyttöä. Voiko tosiaan yritys, jolla ei ole akateemista viitettä, ottaa nimeensä sanan akatemia? Omituisin näkemäni on Hiusakatemia, toinen on kiekkoakatemia. Vai onko merkitys siirtynyt?

Suomen kielen lautakunta on suositellut, ettei näin meneteltäisi. Sen mukaan akatemia-sanan käyttö pitäisi rajata sen päätehtäviin: joko osoittamaan alansa ylintä oppilaitosta, korkeakoulua tai yliopistoa (esimerkiksi Kuvataideakatemia) tai sitten tarkoittamaan alansa korkeimpia saavutuksia edustavaa tiede- tai taideseuraa (esimerkiksi Suomen Akatemia).Sanan löyhästä käytöstä ei kuitenkaan seuraa raippaa tai muita rangaistuksia. Voimme vain esittää pienen paheksunnan ja sanoa pthyi.

Minua askarruttavat kaappeihin kertyneet, usein lahjaksi saadut ja arvokkaat väkevät viinat, kuten konjakit ja viskit. Iän myötä alkoholin kulutus alkaa vähentyä, joten haluaisin päästä pulloista eroon. Niitä voi antaa ystäville, mutta ei voi lahjoittaa kierrätykseen tai myydä kirpputorilla. Alkoholistit voisivat ehkä tulla iloisiksi lahjoituksesta, mutta koen sen moraalisesti arveluttavaksi. Jutellessamme samanikäisten eläke­läisystävien kanssa olemme todenneet, että meillä on yhteinen ongelma. Onko ainut ratkaisu kaataa XO-konjakit viemäriin? Voisiko kirkkaista viinoista tehdä jollain reseptillä vaikka autoon lasinpesunestettä? Meidän 60-luvun nuorten on todella vaikea heittää mitään käyttökelpoista pois.

Helpointa olisi järjestää juhlat sukulaisille ja ystäville.Konjakkia voi tietysti käyttää leivontaan, mutta silloin pitäisi leipoa melkoisesti.Yksi vinkki: jos kaapissa on viinaa, siitä voi kesällä tehdä esimerkiksi kuusenkerkkäviinaa, pullottaa ja antaa lahjaksi.Konsultoin asiassa Lasolin tuotekehitysosastoa. Sieltä varoiteltiin, että jos väkevistä alkaa valmistaa lasinpesunestettä, voi ajautua monenlaisiin ongelmiin.Väkevät alkoholijuomat voivat sisältää haihtumattomia tai suhteellisen huonosti haihtuvia aineita, esimerkiksi sokeria tai juomaan kypsytyksen aikana uuttuneita aineita. Jos juomista tekee lasinpesunestettä, aineet voivat aiheuttaa harmaan kalvon tuulilasin pinnalle.Ongelmia voi esiintyä myös kovalla pakkasella, sillä noin 40-prosenttisen alkoholijuoman pakkaskestävyys on noin 23 miinusastetta.Lisäksi on virallisia esteitä. Pykälien mukaan lasinpesunesteessä käytetyn etanolin pitäisi olla denaturoitua.Lasolin tuotekehityksestä myös huomautettiin, että konjakki voi tuoksua hyvältä juomalasissa, mutta ei välttämättä auton sisätilassa.