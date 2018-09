Sunnuntai

Kuka vakuuttaa vakuutusyhtiöt?

Terve

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

taas, lukijat, tässä on Torsti.Paljasjalkainen hesalainen E-P Mänd https://www.hs.fi/haku/?query=e-p+mand paheksui Torstia, joka käytti ilmaisua ”kantakaupunki” keskustan synonyymina.”Jos kantakaupungin käsitettä käytetään, niin se on alue, joka ulottuu pohjoisessa aina Vanhaankaupunkiin saakka. Kantakaupunki on alun perin Helsingin kaupunki vuoteen 1946 asti, eivätkä esimerkiksi Munkkiniemi ja Kulosaari kuuluneet siihen”, Mänd kirjoittaa.Historiallisesti tarkasteltuna Mänd on oikeassa. Virallisessa kaupunginosajaossa ei kuitenkaan enää puhuta kantakaupungista eikä liitosalueista. Sanaa käytetään muun muassa esikaupungin vastakohtana. Myöskään Helsingin keskustalla ei ole virallista määritelmää.

Itämerestä on tänä kesänä puhuttu paljon sinilevätilanteen vuoksi. Aiempina vuosina puhuttiin Tanskan salmista tulevista suolapulsseista, jotka auttavat Itämerta niin suolan kuin hapenkin muodossa. Niiden vaikutus on kuitenkin varsin vähäinen ja lyhytkestoinen. Entä jos rakennettaisiin Jäämereltä halkaisijaltaan 1,5-metrinen vesiputki Perämerelle ja sieltä virtaisi jatkuvalla syötöllä vettä? Kauanko vettä pitäisi pumpata, jotta tuloksia alkaisi näkyä Suomenlahdella? Vai auttaisiko tämäkään?

Itämereen tuli edellinen suuri suolapulssi joulukuussa 2014. Pulssissa tuli 20 vuorokauden aikana Itämereen 198 kuutiokilometriä Pohjanmeren vettä.Pulssin hapetusvaikutukset jäivät kuitenkin vähäisiksi.Tikkaremmin vesistötutkija laski, millaisilla virtausmäärillä päästäisiin samaan vaikutukseen.Jotta halkaisijaltaan 1,5 metriä olevan putken läpi saataisiin vuodessa yhtä paljon vettä kuin vuoden 2014 suolapulssi toi, pitäisi sen läpi virrata yli 6 000 kuutiometriä vettä sekunnissa. Tämä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Itämeren suurimman joen, Nevan, virtaama eikä siis realistista.Toteuttamiskelpoinen virtaama sisähalkaisijaltaan 1,5 metrin putkelle olisi noin kolme kuutiometriä sekunnissa. Vuodessa tämä tarkoittaisi noin 0,1:tä kuutiokilometriä vettä. Putki olisi siis aivan liian pieni vaikuttaakseen edes paikallisesti Perämerellä, koko Itämerestä puhumattakaan.Tilanne muuttuisi, jos putken sisähalkaisija kasvatettaisiin yli 25-metriseksi. Siinä vettä voitaisiin pumpata vuosittain Perämereen noin 30 kuu­tiokilometriä.Silloin Perämeren omaa vettä painavampi merivesi painuisi pohjaan ja lähtisi täyttämään Perämeren allasta. Vuosien saatossa se saavuttaisi kynnyksen merenkurkussa, josta se jatkaisi matkaansa Selkämeren pohjalle ja sieltä varsinaiselle Itämerelle.Suomenlahteen vesi päätyisi vasta varsinaisen Itämeren heilahtelujen seurauksena.Näin Perä- ja Selkämerelle syntyisi pysyvä suolaisuuden aiheuttama kerrostuneisuus. Tämä johtaisi luultavasti happiongelmiin ja pikemminkin huonontaisi kuin parantaisi meren tilaa.Jos putkella haluttaisiin siis auttaa Suomenlahtea, pitäisi se vetää suoraan sinne. Putkelle tulisi kuitenkin pituutta satoja kilometrejä, ja halkaisijankin pitäisi olla kymmeniä metrejä.

Nyt on taas katseltu urheilua ja keskusteltu kymmenottelun lajeista. Heräsi kysymys, minkä lajin edustaja voittaisi, jos kaikkien lajien mestarit kilpailisivat keskenään. Kuvittelen, että seiväshyppääjä pärjäisi hyvin, koska hänellä on sekä juoksuvoimaa että käsivoimia heittoihin.

Tikkaremmin tiedossa ei ole kilpailuja, joissa eri lajeihin erikoistuneet urheilijat olisivat ottaneet toisistaan mittaa kymmenottelussa. Käytännön toteutus tuskin olisi ihan helppoa, sillä esimerkiksi kuulantyöntäjän fysiikka ei kovin helpolla sovellu seiväshyppyyn.Tikkaremmin arvion mukaan seiväshyppääjät voisivat tosiaan olla vahvoilla. Tässä heitä auttaisi paitsi heidän monipuolisuutensa myös se, että omassa lajissaan he todennäköisesti olisivat täysin ylivoimaisia.Muita ehdokkaita voisivat olla keihäänheittäjä ja pikajuoksija, joilla on voimaa, nopeutta ja ponnistusvoimaakin.

Kuka vakuuttaa vakuutusyhtiöt? Toinen yhtiö? Jos esimerkiksi vakuutusyhtiön tiloissa tulee vesivahinko, mitä kautta vakuutus tulee?

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi.

Tikkaremmin vakuutusyhtiössä työskentelevä ihminen muistuttaa, että vakuutusyhtiöillä, kuten muillakin yhtiöillä, on runsaasti erilaisia vakuutuksia. Hänen omassa yhtiössään työntekijät on vakuutettu yhtiön omilla vakuutustuotteilla. Eläkevakuutukset ovat toki eläkevakuutusyhtiöistä.Vakuutusyhtiö ei omista toimitilojaan itse vaan on vuokralaisena. Vakuutuksista vastaa vuokran­antaja usein osana suuremman ostoskeskuksen tai liikekiinteistön vakuutuksia. Niinpä osa yhtiön tiloista on vakuutettu omassa yhtiössä ja osa muualla.Jos yhtiön tiloissa tapahtuisi esimerkiksi vesivahinko, käsiteltäisiin se aivan normaalisti, riippumatta vakuutuksen antajasta.