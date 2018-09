Sunnuntai

Olen jo lopettamassa ruokailua, kun pomo istuu pöytääni – kehtaanko lähteä?

Rakkaat

ystävät, tällä kertaa palautelaatikkoon tuli jatkokysymyksiä.Viimeksi oli puhetta alkoholijuomien säilymisestä. Nimimerkki Utelias absolutisti https://www.hs.fi/haku/?query=utelias+absolutisti kirjoittaa:”Minulla on ollut yli kaksikymmentä vuotta avaamattomassa pahvikotelossa syntymäpäivälahjaksi saatu Hennessy-konjakkipullo. Sitä on säilytetty aluksi kylmiössä, mutta myöhemmin se on viety läpi vuoden viileähkönä pysyvään varastoon. Onko konjakki vielä juotavaa vai täysin pilaantunutta?”Vastaus: konjakki säilyy vuosia, jopa vuosikymmeniä. Vanhentuneenakin konjakkia voi juoda, maku vain menee pilalle. Teemu Kinnari https://www.hs.fi/haku/?query=teemu+kinnari jatkaa identti­sistä kaksosista:”Tällä palstalla käsiteltiin tapausta, jossa identtiset siskokset Tiia ja Piia ovat löytäneet puolisonsa identtisistä veljeksistä Villestä ja Tuomosta. Tiiasta­ tulee Villen puoliso ja Piiasta Tuomon. Jos Piialla on salasuhde Villen kanssa, onko mahdollista selvittää, kuka oikeasti on Piian ja Tuomon Arttu-pojan isä?”Tavallisella isyystestillä se ei selviä, sillä erot identtisten kaksosten dna:ssa­ ovat niin pieniä. Tarkempi dna-tutkimus voi paljastaa isän, mutta sellainen maksaa niin paljon, että Tuomoa, Villeä, Piia ja Arttua se tuskin auttaa.

Olemme porukka naisia, jotka pohdimme kokemiamme asioita hyvin ratkaisukeskeisesti. Viime tapaamisella oli käsittelyssä seuraavaa: Erään jäsenemme iäkäs täti-ihminen on varsin itsenäinen ja virkeä. Kun muut ikääntyneet sukulaiset valmistelevat elämän päättymiseen liittyviä asioita, hän ei koe asiaa omakseen. ”Hoitotahto? Höpö höpö, lääkäri on sanonut, että olen hyväkuntoinen.” ”Testamentin teen sitten joskus.” ”Lähin omainen potilasasiakirjoihin? Ei ole ketään, jonka haluaisin.” Tietysti hän saa näin menetellä, mutta mietimme, että kenelle kuuluu jonain päivänä hoitaa käytännön asiat, kun hän ei enää kykene. Jos hän joutuu sairaalaan yllättäen tai jopa menehtyy, kenelle ilmoitetaan, kun lähintä omaista ei ole papereissa? Kenen tehtävänä on hoitaa asiat, joista sukulaiset eivät tiedä mitään?­

Jos vanhempi ihminen ei voi huolehtia asioistaan eikä hänellä ole edunvalvojaa, huolestunut kanssaihminen voi ilmoittaa asiasta sosiaalihuollon viranomaisille. Näin kerrottiin minulle Valvirasta.Lisäksi viranomaisia velvoittaa laki: jos he kohtaavat työssään vanhuksen, joka ei pysty huolehtimaan itsestään, heidän pitää ilmoittaa sosiaalihuoltoon. Sosiaalihuolto puolestaan ilmoittaa asiasta maistraattiin, joka tekee tarvittaessa käräjäoikeudelle hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi.Julkinen edunvalvoja kuitenkin hoitaa lähinnä talousasioita.Entä hoitotahto ja potilaan terveystiedot sitten?Yleensä hoitavat lääkärit yrittävät kyllä kysellä potilaalta tämän lähi­omaisista, etenkin jos on kyse saattohoidosta. Mutta jos potilas ei voi tai halua kertoa, tilanne on kinkkisempi.Lähtökohtaisesti potilastietoja luovutetaan vain potilaan kirjallisella suostumuksella.Jos sitä ei saada, tietoja voidaan antaa lailliselle edustajalle, lähi­omaisille tai läheiselle. Lähiomaisia ovat aviopuoliso, lapset, vanhemmat ja sisarukset. Muu läheinen voi olla potilaan avopuoliso, muu potilaan kanssa pysyvästi asuva henkilö tai läheinen ys­tävä.Myös kuolema kirjataan potilasasiakirjoihin, joten sekin on lähtökohtaisesti salattu tieto.Jos siis perheetön iäkäs henkilö on nimenomaisesti kieltänyt antamasta potilastietojaan, myöskään kuolemasta ei ilmoiteta sukulaisille.Tällainen on kuitenkin hyvin harvinaista.Ikuiseksi salaisuudeksi kuolema ei jää, sillä lääkäri ilmoittaa asiasta väestötietojärjestelmään, mistä tieto välitetään eteenpäin esimerkiksi seurakuntaan, Kelaan ja pankkeihin.

Olen lounastauolla ja selkeästi jo lopettelemassa, kun pöytääni tulee istumaan kollega/asiakas/pomo. Kiusallista! Ha­luaisin jo kiirehtiä takaisin töihin, mutta en kehtaa lähteä hetimmiten – vai kehtaanko? Vai istunko siinä ruokaseurana tyhjä lautanen edessäni, kunnes toinenkin on syönyt?

Jos haluat lähteä, voit niin tehdä, eikä se loukkaa toveriasi.On kuitenkin kohteliasta huomioida tilanne jotenkin. Esimerkiksi näin: ”Voi kuinka harmi, että menimme tällä kertaa ristiin, mutta minun on ikäväkseni palattava töihin. Hyvää ruokahalua!”Joskus toki jäämisestä voi seurata hyvääkin. Esimerkiksi asiakkaan tai pomon kanssa epävirallinen yllättävä kohtaaminen voi avata mahdollisuuden puhua eri rekisterissä kuin tavallisesti.Lähtökohtaisesti suositan kuitenkin välttämään ajattelua, jossa jokainen lepohetkikin on tehokasta työaikaa.