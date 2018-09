Sunnuntai

Ovatko ihmiset nykyään kauniimpia kuin ennen?

Terve taas, lukijat, tässä Torsti. Edellisellä kerralla pohdimme, minkä yksilölajin taitaja voittaisi kymmenottelun. Eläkkeellä oleva matematiikan vanhempi lehtori ja pika-aitojen maaotteluedustaja Juhani Orrenmaa https://www.hs.fi/haku/?query=juhani+orrenmaa ehdotti, että osviittaa voisi saada laskemalla, minkä kymmenottelun lajin tulokset korreloivat parhaiten kokonaiskilpailun tulosten kanssa. Orrenmaa muistelee, että vanhassa matematiikan oppikirjassa 110 metrin aitajuoksu korreloi parhaiten lopullisen sijoituksen kanssa.Jos lähestymistapaa sovelletaan Berliinin EM-kisojen kymmenotteluun, parhaiden kisaajien vahvimpia lajeja olivat pituushyppy ja 110 metrin aidat.Tarkkaan ottaen on kyse hieman eri asiasta. Korrelaatio kuvaa sitä, missä lajissa parhaat kymmenottelijat ovat parhaita. Alkuperäinen kysymys oli selvittää, minkä lajin erikoisosaaja voisi pärjätä muissa lajeissa.

Mietin kumppanin valintaa, sitä, kenen kanssa haluaa lapsen. Yleensä pyritään valitsemaan itseä tyydyttävä partneri, itsensä oloinen ainakin. Onko ihmislaji muuttunut kasvoiltaan kauniimmaksi? Ovatko siis ihmiset nykyään kauniimpia kuin ennen, satoja tai tuhansia vuosia sitten?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

– Yh-isä HelsingistäIhmiset ovat kaunistuneet satojen ja tuhansien vuosien aikana, arvioi evoluutio­biologian ja -psykologian dosentti Markus J. Rantala https://www.hs.fi/haku/?query=markus+j.+rantala . Tärkein syy tähän ei kuitenkaan ole parinmuodostus vaan ravinnon ja terveydentilan yleinen koheneminen.Vaikka kauneuden sanotaan olevan katsojan silmissä, tilastollisesti voidaan tunnistaa universaaleiksi koettuja kauneuden merkkejä. Näitä ovat muun muassa sileä iho, symmetriset kasvonpiirteet, hyvät hampaat ja pituus erityisesti miehillä.Kaikki universaalit kauneuden merkit kertovat terveydestä ja nuoruudesta. Jos taas katsotaan kuvia vaikkapa sadan vuoden takaisista ihmisistä, näyttävät silloiset kolmekymppiset kovin vanhoilta. Terveet ja hyvin ravitut nykyihmiset pysyvät pidempään nuoren näköisinä, mitä voidaan pitää yleisesti kauniina.Tuhansien vuosien takaa meillä on vähemmän aineistoa, mutta luultavasti ihmisten ulkonäköön ovat silloinkin vaikuttaneet luonnonvalintaa enemmän ulkoiset seikat, kuten aliravitsemus, kova työ tai hampaita tuhonneen sokerin saatavuus.Kymmenien tuhansien vuosien mittakaavassa ulkonäöllä voisi kuitenkin olettaa olevan merkitystä. Tiedämme, miten muut eläinlajit ovat muuttuneet aikojen saatossa miellyttääkseen vastakkaista sukupuolta. Riikinkukot esimerkiksi ovat kehittäneet pyrstönsä soidinmenoja varten.Olisi erikoista, jos vastaavaa kehitystä ei olisi tapahtunut ihmisen historiassa.

Valmistajat suosittelevat tyynyjen, peittojen ja erityisesti hintavampien sijauspatjojen vaihtamista materiaalista riippuen noin 5–10 vuoden välein. Tavalliset vaatteet sen sijaan saattavat kestää sukupolvelta toiselle. Onko sänkyvaatteiden uusimiselle tieteellistä pohjaa? Vai onko kyseessä petauspatjayhtiöiden propaganda?

– Janne VäänänenEi ole mitään hygieenistä syytä vaihtaa hajuttomia ja puhtaan oloisia tyynyjä tai patjoja. Näin arvioivat niin martat kuin allergiatutkijatkin. Terveysongelmia ei tule, jos liinavaatteet, tyynyt ja peitot pestään säännöllisesti ja patja pidetään puhtaana.Toisaalta vuodevaatteet imevät käytössä hikeä. Vaikka se ei haisisi, vuosien mittaan se voi vaikuttaa vuodevaatteiden materiaaleihin ja esimerkiksi viedä tyynystä tai petauspatjasta joustoa tai kimmoisuutta. Muotonsa menettänyt tyyny tai petauspatja voi olla nukkuessa ikävä.

Lapsuudessani 1970-luvun alussa kotona tehtiin viiliä. Kulholliseen maitoa sekoitettiin lusikallinen kaupan viiliä, ja sitten jätettiin lautanen pöydälle. Seuraavana päivänä siinä oli viiliä. Nyt piti kokeilla uudelleen, ja viiliähän siitä tuli. Mutta ei sitä samaa. Silloin lapsuudessa viilin pintaan tuli samettinen kalvo. Nyt ei tullut. Mikä on muuttunut 45 vuodessa? Onko nykymaito erilaista, vai onko viilien bakteerikanta erilainen?

Torsti Facebookissa: facebook.com/torstintikkaremmi

– Hannu SavolainenViili, tai itse asiassa sen valmistuksessa käytetty home, on muuttunut, kerrotaan Valiolta. Viilihome antaa viilille sen samettisen pinnan. Koska viilien hapatekanta ja valmistusmenetelmät ovat vuosien varrella muuttuneet, kotiviilin samettipinta voi olla erilainen kuin lapsuuden viilimuistoissa.1970-luvulla viilin parasta ennen -aika oli lyhyempi, joten myös home­pitoisuus saattoi olla suurempi. Koska viilien säilyvyyttä on haluttu pidentää, homekantaa on pitänyt pienentää. Muuten viilissä voisi olla liikaa samettista pintaa parasta ennen -päivänä.Kotiviiliin saa parhaan samettipinnan, kun ottaa viilin ”siemenen” täysmaidosta tehdyn viilin pintakerroksesta. Päälle kannattaa kaataa homogenoimatonta luomumaitoa.Viiliä pidetään ensin huoneenlämmössä noin 20 tuntia, kunnes se on sakeaa. Kun viilin siirtää jääkaappiin, samettipintaa saa vielä hieman lisää.