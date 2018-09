Sunnuntai

Onko humalainen persoonamme oikea ja totta?

Rakkaat

ystävät! Viimeksi oli puhetta konjakin säilymisestä. Hannu Hillo https://www.hs.fi/haku/?query=hannu+hillo kertoi kirjeessään aiheeseen liittyvän tarinan:”Olin opiskeluaikoinani Alkon osa-aikamyyjänä, silloinkin kun Alkolla­ oli 40-vuotissyntymäpäivä vuonna 1972. Täysi-ikäiset työntekijät saivat Helena Tynellin https://www.hs.fi/haku/?query=helena+tynellin muotoileman kokopullokarahvin VSOP-konjakkia. Sitä kansan tuntemaa ’Mustaa Monopolia’. Kysyin vanhemmalta ystävältäni, sittemmin asessorilta, milloin olisi sopivaa korkata niin hieno juoma. Hän antoi kolme mahdollisuutta: kun tyttäresi vihitään, kun anoppi kuolee tai kun täytät 50 vuotta. Kun täytin 50 vuotta, kerroin ystävilleni juoman alkuperän ja korkkasin karahvin, joka oli odottanut sitä 24 vuotta, 6 kuukautta ja 25 päivää. Maistajien yksimielinen lausunto oli, että ei se ainakaan huonommaksi ollut mennyt.”Nimimerkki Tiedonhaluinen https://www.hs.fi/haku/?query=tiedonhaluinen jatkoi vielä identtisistä kaksosista. Hän kysyi asiaintilasta, jossa äiti saa kolmoset ja lapsista kaksi on identtisiä ja yksi ei ole.”Minulle on väitetty, että tässä tilanteessa heitä kutsutaan identtisiksi kaksosiksi ja kolmas lapsi on kolmonen. Minun mielestäni tämä kuulostaa väärältä.”Aavistelet aivan oikein.Jos raskaus on kolmosraskaus, kaikkia syntyviä lapsia kutsutaan kolmosiksi siinäkin tapauksessa, että kaksi lapsista olisi peräisin samasta munasolusta.

Alkoholi muuttaa meitä, vai muuttaako? Joskus lempeämmäksi, joskus pisteliääksi ellei peräti aggressiiviseksi. Mutta kuka näistä persoonistamme on oikea ja totta, vaiko ne kaikki yhdessä?

Joskus aamulla ihminen voi syyttää humalaista minää asioista, joita tuli illan tai yön aikana tehtyä.Näin olen kuullut.Hokema siitä, että alkoholi muuttaa meitä joksikin toiseksi, on kovin yleinen. Useimpien ihmisten kohdalla se ei kuitenkaan pidä paikkaansa.Tutkimuksissa on havaittu, ettei ihmisen persoonallisuus tai luonne muutu humalassa niin dramaattisesti kuin alkoholia juonut itse saattaa kuvitella. Olemme yhä samoja ihmisiä omine vahvuuksinemme ja heikkouksinemme.Alkoholilla tietysti on erilaisia vaikutuksia. Se voi tuottaa mielihyvää, alentaa estoja tai tehdä ihmisestä seurallisemman kuin hän olisi selvin päin.Tutkijat eivät kuitenkaan ajattele, että meidän persoonamme muuttuu tässä, vaan pikemminkin kyse on siitä, että alkoholilla on taipumus vahvistaa tiettyjä luonteenpiirteitämme.Alkoholin vaikutukset ovat monimutkaisia. Alkoholi vaikuttaa aivojen mielihyväjärjestelmään, ja juominen voi hetkellisesti esimerkiksi nostaa testosteronin määrää elimistössä ja tuoda sitä kautta rohkeutta.Tietoisuuden hälvetessä sosiaalinen ja kulttuurinen kontrolli hupenee, mikä voi ainakin aluksi tuntua rentouttavalta. Se voi tehdä meistä myös tunteikkaita.Toisaalta voi myös olla, että humalassa ikään kuin annamme itsellemme luvan käyttäytyä eri tavalla, voimme tanssia vapautuneesti pöydillä tai vetää karaokessa Bohemian Rhapsodyn.­ Olemme kuitenkin yhä sama persoona kuin selvin päin.Ihmiset, joista alkoholia nauti­t­tuaan tulee väkivaltaisia, ovat oma ryhmänsä. Heidän käyttäytymisensä taustalla voi olla monenlaisia syitä.Saattaa olla, että nämä ihmiset ovat epämiellyttäviä myös selvin päin ja hormonaaliset muutokset humalassa vain voimistavat näitä tunteita.Voi myös olla, että geeneillä on oma roolinsa.Esimerkiksi Helsingin yliopistossa on tunnistettu geneettinen mutaatio, joka altistaa erityisen holtittomalle ja impulsiiviselle humalakäyttäytymi­selle.Yhteenvetona sanoisin, että kaikki nämä piirteet meissä ovat kuitenkin totta.

Nuoren ystäväni futisjoukkue voitti pronssia. Päivityksessään ystävä kertoi saaneensa mitallin. Tämä nappasi silmään: eikö mitalli kirjoiteta mitali? Se kirvoitti mieleeni kysymyksen: jos mitali kirjoitetaan yhdellä l:llä, niin miksi metalli on kahdella l:llä?

Ällien arvoitusta ratkaistaessa sel­viää, että molemmilla sanoilla on yhteinen alkuperä.Vanhassa Kielikello-lehdessä kerrotaan, että ne pohjautuvat latinan metallum-sanan kautta kreikan sanaan, joka on tarkoittanut alkuaan vuorikaivosta ja myöhemmin kaivoksesta saatua metallia.Ruotsin kielessä tästä on muodostunut kaksi sanaa: mitalia tarkoittava medalj ja metallia tarkoittava metall. Suomen kielessä kirjoitusasun eriy­tyminen johtuu luultavasti siitä, että ruotsin medalj-sanan j on muutettu meillä i:ksi ja metall-sanaan on lisätty loppuun i.Kielen säätäjät olisivat voineet päätyä myös toisenlaiseen ratkaisuun. Nyt mitalissa on puhekielessä usein kaksi ällää, ja kirjoitetussa kielessä pitää tietää, että älliä on vain yksi.