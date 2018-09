Sunnuntai

Kun elinikä kasvaa, elääkö ihminen pidempään 30-vuotiaan kehossa?

taas, lukijat, tässä Torsti.Viime palstalla käsiteltiin viilin tekoa kotona. Fibbe 50-luvulta https://www.hs.fi/henkilo/Fibbe+50-luvulta+ muisteli, kuinka kotona tehtyyn viiliin muodostui ukon­ilmalla vettä, joka heikensi viilin makua.Valiolla ilmiötä ei osattu selittää: teollisesti tuotettu viili tehdään kontrolloidussa ympäristössä. Valistuneena arvauksena asiantuntijat pohtivat, että kuuma ja kostea ilma voisi vaikuttaa happanemiseen. Myös ilmassa liikkuvien mikrobien määrä kasvaa lämpimissä ja kosteissa olosuhteissa, joten viiliin eksyneiden ulkopuolisten mikrobienkaan mahdollisuutta ei haluttu sulkea pois. Helena Karjalainen https://www.hs.fi/henkilo/Helena+Karjalainen puolestaan halusi jakaa oman kotiviiliohjeensa: ”Siemeneksi käytän 2–3 rkl luomu-kevytviiliä. Pinnan muodostumisen kannalta on tärkeää, että maidossa on rasvaa. Itse käytän Eila-kevytmaitoa, josta tulee melko hyvä pinta.”Ja sitten uusiin kysymyksiin:

Ihmisen keskimääräinen odotettu elinikä kasvaa koko ajan. Tarkoittaako tämä sitä, että ihminen on pidempään 30-vuotiaan kehossa vai seniilivaiheessa? Vai jakautuuko yleinen hyvinvointi pidemmälle ajalle?

Ihmisten elinikä on tosiaan noussut hurjaa tahtia. Suomessa miesten elinikä on noussut 40 vuodessa 11,6 vuotta ja naistenkin 9,6. Suurin yksittäinen tekijä on sydän- ja verisuonitautien määrän lasku.On kuitenkin vaikeampi mitata sitä, minkä ikäinen vastaa mitäkin ikäryhmää esimerkiksi 40 vuotta sitten. Yleisen terveyden kannalta voidaan ajatella keski-iän pidentyneen: tämän päivän 60-vuotias vastaa monella tapaa 1970-luvun 50-vuotiasta.Jos taas katsotaan pidempää kehitystä, päästään hurjempiin lukuihin: tänä päivänä 70-vuotiaiden kuolleisuus on sama kuin 30-vuotiaiden metsästäjä-keräilijöiden. Eli näin verrattuna elämme todella pitkään kolmekymppisinä!Eliniän kasvu lisää niin terveitä kuin sairaitakin vuosia, mutta kun asiaa alkaa purkaa tarkemmin, törmää no­peasti siihen, miten sairas ja terve elinvuosi sitten määritellään.Jos kuitenkin ajatellaan aikaa, jona emme kykene huolehtimaan itsestämme, ei se ole tilastojen valossa juuri muuttunut ainakaan sukupolveen. Tämä jakso ajoittuu elämän loppuun ja kestää keskimäärin vuoden tai kaksi.Tässä oleellinen tekijä ovat kuitenkin elintavat. Alkoholi, ylipaino ja tupakointi vähentävät paitsi elinvuosia myös erityisesti terveitä elinvuosia. Pisimpään elävät pysyvät myös keskimäärin terveimpinä loppuun saakka, kun taas erityisesti ylipainoiset näyttävät elävän muita pidempään vaivaisina.

Miksi osoitetiedoissa kysytään postitoimipaikka esimerkiksi Sanoman palveluissa? Kun postinumero on tiedossa, niin postitoimipaikkakin on yksiselitteinen. Ainakin verkkolomakkeen luulisi voivan hakea postinumerolla automaattisesti postitoimipaikan.

Postinumero muodostuu viidestä numerosta ja osoitetoimipaikan eli postitoimipaikan nimestä. Osoitetoimipaikan nimi siis on osa postinumeroa.Mietitäänpä tilannetta, jossa lähetyksessä olisi vain pelkkä postinumero, mutta se olisi virheellinen. Tällöin lähetyksestä ei ilmenisi osoitetoimipaikkaa.Osoitetoimipaikan avulla lähetys voidaan ohjata oikeaan postinumeroon ja oikealle vastaanottajalle, vaikka postinumero olisi lähetyksessä väärin.Joskus postinumero menee useamman kunnan alueelle. Silloin posti menee perille katuosoitteen ja postinumeron perusteella. Kuntatietoa ei tarvita.Verkkolomakkeessa postitoimipaikkaa voi ajatella ikään kuin tarkistusnumerona: kun se ja postinumero täsmäävät, molemmat ovat todennäköisesti oikein.

Olisin erittäin kiinnostunut ploggingista, jossa lenkkeilyn ohessa kerätään roskia. On vaan yksi mutta. Asun omakotitalossa, en kerrostalossa, jossa voisin kätevästi jättää keräämäni roskat taloyhtiön roskikseen. Oma jätesäiliöni olisi täynnä alta aikayksikön. Mikä neuvoksi?

Kysymyksesi ei ole ihan helppo, ja vastaus riippuu siitä, missä asut. Pienet määrät jätteitä voi jättää esimerkiksi puistoissa sijaitseviin roskiksiin ja syväjätesäiliöihin. Menisikö lenkkeilyretkesi sellaisen ohi?Jos jätettä tulee enemmän kuin pikkuroskikseen mahtuu, voi kunnan tai kaupungin kanssa olla mahdollista tehdä erityinen sopimus roskien keräämisestä. Helsingissä puhutaan puistokummeista, Espoossa roskapihtisopimuksesta.Helsingissä ilmoittautuminen onnistuu kaupunkiympäristön asiakaspalvelussa, osoitteessa Sörnäistenkatu 1. Espoossa kannattaa olla yhteydessä teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalveluun, numeroon 09 816 25000.Molempien idea on sama: sopimuksen tekijä saa kaupungilta roskapihdit ja luvan jättää roska-astioihin mahtumattomat jätteet sovittuihin paikkoihin, yleensä roska-astioiden luo, josta kaupungin työntekijät käyvät ne sitten hakemassa.