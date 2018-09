Sunnuntai

Naiset, varokaa feministiä teeskentelevää miestä

on kiertänyt jo vuosia iskulause, joka selittää, miksi naisia usein nukuttaa: ”Naiset tarvitsevat miehiä enemmän unta, koska patriarkaatin vastainen taistelu on niin uuvuttavaa.” T-paitojakin nokkeluudella on myyty.Patriarkaattia vastaan taisteleminen onkin totta tosiaan väsyttävää. Itse aloitin jo 5-vuotiaana, ja odotan yhä ensimmäistä vapaapäivääni. Maali liikkuu koko ajan, ja kun jossain on saatu yksi palo sammutettua, syttyy jo toinen.Taistelua helpottaa se, että vastapuoli on usein helposti tunnistettavissa: raiskaajaksi väitetty lainoppinut ja häntä korkeimman oikeuden tuomariksi työntävä presidentti, tyttöjen ja naisten alistamista ylläpitävät uskonnolliset johtajat, aborttikieltoa ihannoiva ulkoministeri, naisia ahdisteleva kulttuuripersoona, naispoliitikkoja uhkaileva nettikiusaaja, työnhakijalle äidin paikkaa osoittava yritysjohtaja. Kaikkia heitä kannattelee näkymätön massa: hiljaiset miehet ja joskus myös naiset, joita miehiä suosivat rakenteet palvelevat suoraan tai epäsuorasti tai jotka ovat liian arkoja, välinpitämättömiä tai sokeita sanoakseen mitään.ilmeisiä patriarkaatin ilmentymiä vastaan taisteleminen on suoraviivaista. Ei helppoa, ei missään tapauksessa, mutta ainakin kohde on näkyvissä. Sen sijaan niin sanotun piilopatriarkaatin kyseenalaistaminen on paljon vaikeampaa.Mitä on piilopatriarkaatti? Yksinkertaistaen se tarkoittaa miestä, joka teeskentelee olevansa feministi ja naisten oikeuksien asialla.Viime vuosina feminismistä on tullut monissa länsimaissa valtavirtaa, mikä on erinomainen asia. Osa miehistä on ollut kuitenkin sukkela haistamaan, mistä päin tuuli puhaltaa. On alkanut itsensä feministeiksi julistavien miesten esiinmarssi.Eikö mies sitten voi olla feministi? Totta kai voi. Ei pidä kuitenkaan luottaa sanoihin ilman tekoja. Osa on vain olevinaan mukana taistelussa, koska feminismi kuuluu nykyaikaisen edelläkävijän julkikuvan rakennuspalikoihin vähän niin kuin jooga, pienpanimo-oluet ja viikset.tuntee feministiksi naamioituneen miehen? Ensinnäkin hän on paljon todennäköisemmin nuori kuin vanha. (Harvalle myöhäiskeski-ikäiselle tai sitä vanhemmalle miehelle pälkähtäisi päähän ryhtyä naisasiamieheksi. He joko ovat sitä tekojensa kautta tai eivät tule koskaan olemaan.)Toisekseen feministiä teeskentelevä mies pitää kovaa meteliä feminismistään. Hän on feministi isolla F-kirjaimella ja lähes sotaisasti tasa-arvon kannalla. Kun pintaa raaputtaa, paljastuvat poikakerhon käytännöt ja pelisäännöt.Feministiä teeskentelevä mies viihtyy parhaiten miesporukoissa. Hän on kärkäs ojentamaan naisia, joiden käsitykset tasa-arvosta tai yleensäkin yhteiskunnan tilasta eivät sovi hänen omaan maailmankuvaansa. Hänhän tietää, kuinka asiat oikeasti ovat. Sosiaalisessa mediassa hän seuraa enimmäkseen miehiä ja jakaa miesten puheenvuoroja.Feministiä omaksi ilokseen tai hyödykseen leikkivät miehet tekevät patriarkaatin vastaisen taistelun entistä monimutkaisemmaksi. Valveillaolotunnit eivät kohta enää riitä. Mikä siis neuvoksi? Katso tekoja ja käytöstä. Älä usko julistuksia.