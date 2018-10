Sunnuntai

Miksi masennusdiagnoosista käytetään usein sanaa ”virallinen” mutta jalkasilsadiagnoosista ei?

Ystävät,

viimeksi oli puhe siitä, annetaanko voittajalle mitali vai mitalli. Hannu https://www.hs.fi/henkilo/Hannu kirjoittaa:”Nostaisin tärkeämmäksi kysymykseksi sanat voittaa/voittaja. Jopa urheilutoimittajat nykyisin hyvin usein käyttävät termiä ’voittaa’ mielestäni väärin. Kilpailussa on vain yksi voittaja. Voittaa ei voi toista tai kolmatta sijaa. Ne sijat saavutetaan. Jossain erityisessä tapauksessa toinen tai kolmas sija voi tuntua voitolta.”

1990-luvulla annoimme mieheni kanssa kesäpaikkamme lapsillemme etukäteisperintönä. Meille vanhemmille jäi käyttö- ja hallintaoikeus. Nyt, jäätyäni leskeksi, haluaisin irrottautua kaikista oikeuksistani, koska minulla ei ole enää kesäpaikalla mihinkään sananvaltaa ja käytän paikkaa minimaalisesti, mutta maksan puolet veroista, sähköstä jne. Onko tämä mahdollista, ja miten toimia?

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voit luopua hallintaoikeudestasi, ja silloin mökin omistajat eli lapsesi joutuvat maksamaan sen arvosta lahjaveron.Hallintaoikeuden arvo riippuu muutamista seikoista. Siihen vaikuttavat esimerkiksi luovuttajan ikä ja omaisuuden tuotto. Mutta yksinkertaisimmillaan hallintaoikeuden hinta lasketaan kertomalla omaisuuden käypä hinta ikäkertoimella ja tuotto­prosentilla (joka vapaa-ajan asunnon kohdalla on kolme prosenttia.)Vero.fi-osoitteesta löydät esimerkkejä siitä, kuinka vero lasketaan. Esimerkiksi tapauksessa, jossa muuan­ 80-vuotias Antti on lahjoittanut pojalleen 350 000 euron arvoisen mökin vuonna 2011, joutuu poika viiden vuoden päästä maksamaan isän hallintaoikeudesta lahjaveroa 5 120 euroa.Verottajalta kannattaa kysyä, millainen laskutoimitus teidän mökkinne kanssa tuottaa oikean tuloksen. Sieltä saatte myös ohjeet lahjakirjan ja veroilmoituksen tekoon.

Pohdimme eilen ”Ihanat naiset kylpemässä” -joukossamme pihlajanmarjahyytelön valmistamisen menetelmiä. Tiedossamme on, että hyytelöstä tulee makeampaa, jos marjat kerää vasta ensimmäisten yöpakkasten jälkeen tai jos marjat pitää pakastimessa yön yli. Mutta miksi?

Pakastaminen itse asiassa jopa hieman vähentää marjojen makeutta.Pihlajanmarjojen kohdalla on usein kerrottu ohjeena, että ne kannattaisi poimia vasta ensimmäisten yöpakkasten jälkeen. Tämä ei johdu pakkasen makeuttavasta vaikutuksesta, vaan siitä, että pakkanen leikkaa marjan kirpeyttä ja happamuutta, jonka aiheuttavat sorbiinihappo ja parkki­aineet.Pakastaminen ajaa saman asian, ja marjat kannattaakin poimia ennen kuin linnut ehtivät sen sijaan, että jäisi odottamaan pakkasia. Pakastin poistaa happamuutta, sekaan heitetty sokeri antaa lisämakeuden.

Kesän jäljiltä pakastimessa on paljon marjoja. Milloin voin avata ensimmäisen marjarasian tai -pussin pakkasesta? Joko elokuussa? Vai vasta marraskuussa? Mikä on oikea syksyinen ajankohta aloittaa pakkasmarjoilla herkuttelu?

Oletetaan, että pakastamispuuhissasi ei ole kyse talven yli selviytymisestä, vaan harrastamisesta ja herkkujen tallentamisesta.Voimme nyt verrata marjaa mihin tahansa kaupasta löytyvään herkkuun, esimerkiksi suklaalevyyn. Isoäitini tapasi ostaa ison levyn ja syödä siitä täsmälleen yhden palan päivässä. Minusta tämä oli ja on kidutusta. Muistan lapsena toivoneeni, ettei koko suklaata olisi. Sen sijaan isoäidilleni – ehkä pula-ajan muistojen, ehkä hänen vähäisen makean­himonsa vuoksi – tuo oli juuri se ihanin tapa nauttia suklaa.Markku, sinun täytyy löytää oma tiesi. Jos mielesi tekee, kannustan avaamaan ensimmäisen rasian heti.

Usein näkee käytettävän ilmaisua ”virallinen masennusdiagnoosi”. Voiko potilas saada lääkäriltä epävirallisen masennusdiagnoosin? Vai onko ilmaisun taustalla kenties epäluulo mielenterveysdiagnooseja kohtaan? Harvoinhan sitä näkee ihmisten korostavan esimerkiksi sitä, että heidän jalkasilsadiagnoosinsa on nimenomaan virallinen.

Epävirallista masennusdiagnoosia ei ole. Se, miksi juuri masennuksen kohdalla korostetaan virallisuutta, saattaa liittyä pariin seikkaan. Ensinnäkin mielenterveyden häiriöihin liittyy edelleen vähättelyä ja häpeää. Diagnoosin virallisuus on ehkä pyrkimys suojella sairastunutta ”ota itseäsi niskasta kiinni” -ohjeilta: hän on oikeasti sairas.Toinen seikka liittyy diagnoosien seurauksiin. Kela ei tavallisesti myönnä sairauspäivärahaa niin sanotuilla Z-koodeilla. Z-diagnooseista yleisin on Z 73.0. eli työuupumus. Koska työuupumus ei siis ole sairaus, Z 73.0 -diagnoosi ei tavallisesti oikeuta Kelan­ sairauspäivärahaan. Sen sijaan F-koodeihin lukeutuvat masennustilat oikeuttavat siihen, koska ne ovat sairauksia. Tämän vuoksi voi olla paljonkin väliä sillä, kärsiikö ihminen paperilla työuupumuksesta vai ”virallisesta” masennuksesta.